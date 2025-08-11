Endokrinoloģe nosauc galveno cilvēku aptaukošanās iemeslu
Lai gan aptaukošanos dažkārt var veicināt ģenētika vai noteikti medikamenti, galvenais tās cēlonis ir cilvēka dzīvesveids un motivācijas trūkums, Latvijas Radio raidījumā "Kā labāk dzīvot" uzsvēra Zemgales diabēta centra endokrinoloģe Sigita Pastare.
Viņa atgādināja, ka aptaukošanās ir hroniska slimība, kas atšķiras no liekā svara – tā ir starpstāvoklis starp normu un saslimšanu. Pirmā un svarīgākā ārstēšanas metode ir sabalansēts uzturs un regulāras fiziskās aktivitātes. Pastare ieteica sekot ne tikai svaram, bet arī vidukļa apkārtmēram, kā arī izmantot ķermeņa masas indeksa kalkulatorus, lai savlaicīgi pamanītu problēmu.
Speciāliste norādīja, ka svara pieaugumu bieži veicina stress, saspringts dzīves ritms un nomākts garastāvoklis, kas ietekmē vēlmi kustēties un veicina neveselīgus ēšanas paradumus. Lai mazinātu risku, svarīgi apzināti izvēlēties pārtiku un ikdienā atrast laiku kustībām.
Pastare uzsvēra – arī, ja svara pieaugumu ietekmē gēni, cilvēks var rīkoties, lai to kontrolētu. Medikamenti tiek izmantoti tikai tad, ja citas metodes nav devušas rezultātu, un tie nekad neaizstāj veselīgu dzīvesveidu. Smagākos gadījumos var tikt apsvērta ķirurģiska ārstēšana, bet tikai ar noteiktām indikācijām un pacienta gatavību mainīt paradumus.
Ķirurgs Maksims Mukāns piebilda, ka svara samazināšana bieži ir vieglāka nekā tā noturēšana, tāpēc svarīga ir ilgtermiņa kontrole un regulāra sadarbība ar speciālistiem.