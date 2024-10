Saslimšana ar vēzi var būt saistīta ar aptaukošanos

Aptaukošanās ir izraisījusi starptautisku veselības krīzi. Kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem cilvēku skaits, kuri ir aptaukojušies, ir dubultojies. Apmēram 74 % amerikāņu un 64 % britu ir aptaukojušies vai ar lieko svaru. Lai novērstu šo epidēmiju, tiek izmantots semaglutīds – zāles, kas palīdz zaudēt svaru. To pārdošanas apjoms pagājušā gada laikā ir divkāršojies, taču svara zaudēšanu zāles sekmē pieticīgi. Kādā pētījumā, kurā bija iesaistīts 1961 cilvēks, kuru ķermeņa masas indekss bija 30 un vairāk, pētnieki secināja, ka pēc 68 nedēļu ilgas lietošanas (viena gada un četriem mēnešiem) zāles bija palīdzējušas samazināt svaru mazāk nekā par 15 procentiem. Cilvēki, kas nelietoja zāles, zaudēja 2,4 % no sava svara. Semaglutīds, ko izraksta kā iknedēļas injekcijas, iedarbojas uz smadzeņu zonām, kas, palielinot sāta sajūtu, regulē apetīti. Zāles arī palēnina barības pārvietošanos pa gremošanas traktu, veicina tauku izmantošanu enerģijas ieguvei un, atbrīvojot insulīnu, samazina asinīs cukura (glikozes) līmeni, jo cukurs tiek sadalīts. Taču tās ir bīstamas zāles. Semaglutīdam ir “melnās kastes” brīdinājums (spēcīgākais iespējamais brīdinājums, kādu Amerikas zāļu regulators – Pārtikas un zāļu pārvalde (Food and Drug Administration, FDA) – var piešķirt, pirms zāles tiek izņemtas no tirdzniecības, jo tās palielina vairogdziedzera audzēja un zarnu nosprostošanās risku). Drošāks un veselīgāks veids, kā zaudēt svaru, ir ēst veselīgus produktus un izvairīties no pārstrādātas pārtikas un saldinātiem dzērieniem.