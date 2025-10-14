Tikai pasmaržojot šī auga sakni, sāk reibt galva. Ārstniecības augus var ievākt arī rudenī, tikai jāzina - kā
Arī rudenī var ievākt ārstniecības augus, tikai tagad uzmanība jāpievērš to saknēm. Īpaši vērtīgas ir tauksaknes un vīgriezes saknes. Māca zāļu sieva Līga Reitere.
Tauksaknes sakne
Veicina šūnu atjaunošanos un dzīšanu. Ļoti stiprs līdzeklis lūzumu un rētaudu dzīšanai pēc operācijām, arī kuņģa jēluma ārstēšanai.
Kā iegūt? Izroc, nopurini melnzemi, atstāj, lai apžūst, un tad nobirstē. Neiesaku izraktās saknes mazgāt, jo, izrautām no dabiskās vides, tām ir svarīgi izdzīvot. Ja saknes ilgstoši traukā mazgā, tās pastiprināti dzer ūdeni, un tas prasīs papildu laiku, lai pēc tam lieko ūdeni atkal izžāvētu. Apžāvēto sakni sagriez gabaliņos, samal gaļasmašīnā un turpini kaltēt.
Kā pagatavot un lietot?
* Taisi izvilkumu degvīnā. To var gatavot no svaigām saknēm. Uz tādām lej 70 % vai vēl stiprāku degvīnu, jo ūdens, ko satur svaigās saknes, atšķaidīs degvīnu. Ticams, ka izvilkums beigās nebūs vājāks par 40 grādiem.
Savukārt uz kaltētām, stipri apvītušām saknēm var liet vājāku – 40 % degvīnu, jo tajās nav lieka mitruma, kas degvīnu atšķaidītu.
Liec traukā ⅓ sakņu un lej to pilnu ar degvīnu. Jo stiprāku degvīnu uzliesi, jo stiprāks būs izvilkums, nevis – jo vairāk augu, jo stiprāks izvilkums. Turi trauku tumsā desmit dienas, pēc tam nokās.
* Taisi izvilkumu eļļā. Izmanto labi izžāvētas saknes, lai eļļā nebūtu ūdens daļas, jo tad izvilkums var sākt pūt un rūgt.
Liec traukā ⅓ sakņu un pārējo trauku piepildi ar eļļu. Izvilkumu var turēt saules gaismā uz palodzes un siltumā. Pēc 7–14 dienām izvilkumu eļļā nolej – virsējā daļa derēs ilgstošai lietošanai, bet pati apakša jālieto uzreiz.
* No eļļainajiem biezumiem gatavo ķermeņa skrubjus – sablendē kopā ar sāli.
Vīgriezes sakne
Kad pasmaržo tikko izraktu vīgriezes sakni, jau sākt reibt galva. Tās ir stiprākās miega zāles, kādas vien no Latvijas augiem pašmāju receptēs var pagatavot. Vīgriezes stiprina arī imunitāti un atpūtina miesu.
Kā iegūt? Vīgriežu saknes aug sekli, ar dārza rušināmo trejzari tās var viegli izraut no zemes. Nopurini lieko augsni, apžāvē un nobirstē. Sasmalcini, izkaltē.
Kā pagatavot un lietot?
* Kārtīgi novāri sakni un novārījumu dzer kā miera tēju.
* Ieliec termosā, aplej ar verdošu ūdeni un atstāj, lai vismaz trīs stundas ievelkas. Dzer, kad moka bezmiegs un gribi labāku miegu.