Nosaukts veselīgākais auglis pasaulē: jūs to ēdat patiešām reti

Kāpēc citrons tiek uzskatīts par veselīgāko? Citrons ir īsts augļu pasaules brīnums. Tas ir bagāts ar C vitamīnu, vienu no svarīgākajiem antioksidantiem, kas stiprina imūnsistēmu un palīdz aizsargāties pret infekcijām. Tas satur arī bioflavonoīdus, kuriem piemīt ne tikai pretiekaisuma īpašības, bet arī pastiprina C vitamīna iedarbību. Turklāt citrons satur B grupas vitamīnus, magniju, kāliju, kalciju un dzelzi – šīs vielas palīdz uzturēt stiprus kaulus un veselīgu sirds un asinsvadu sistēmu. Interesanti, ka citrons var arī veicināt ādas novecošanās palēnināšanos. Tas ir saistīts ar tā spēju stimulēt kolagēna – olbaltumvielu, kas atbild par ādas elastību un jauneklīgu izskatu – ražošanu.