Dermatoloģe Jana Janovska: "Katra ūdens glāze ar citronu ir bonusiņš, ko varam dot savam ķermenim"

Jana ir arī pretnovecošanās un preventīvās medicīnas speciāliste, Rīgas Stradiņa Universitātes pasniedzēja, lektore un zinātniskā pētniece, pretnovecošanās krēmu izstrādātāja.

Ikviens, skatoties uz viņu, varētu domāt, ka Janai ir zināma kāda slepena recepte, kas liek starot sejas ādai, mirdzēt acīm un sniedz pulsējošu enerģiju. Bet universālas brīnumreceptes Janai nav, ir tikai vēlme dzīvot harmonijā ar sevi.

“Lai labi justos, man jābūt saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi. Tā kā analītiskā domāšana liek izzināt un visu izprast pilnībā, pirms sešiem gadiem veicu ģenētisko testu, lai saņemtu konkrētas atbildes par to, ko daru pareizi un kas ir jāuzlabo.

Kopš deviņu gadu vecuma uzturā nelietoju gaļu, bet, lai izvairītos no riskiem, ko uzrādīja ģenētiskais tests, sabalansēju savu ēdienkarti. Tā ir ļoti sistematizēta un vienkārša – no rītiem saldās brokastis, kas ir biezpiens vai jogurts ar augļiem un ogām, un riekstiem.

Pusdienās ēdu dažādos veidos pagatavotas zivis ar dārzeņiem. Savukārt vakariņas ir ļoti minimālas – kāds citrusauglis. Ēdu maz, bet sabalansēti, man nav bada sajūtas, sekoju līdzi, lai ēdiens sniedz nepieciešamo enerģiju. Cukuru nelietoju. Šāds uzturs palīdz saglabāt ādas kvalitāti un ādas hidratāciju. Jau vairāk nekā gadu vispār nelietoju alkoholu. Ļoti daudz dzeru ūdeni, tam vienmēr cenšos pievienot citronu. Katra ūdens glāze ar citronu ir bonusiņš, ko varam dot savam ķermenim.

Kad pacienti jautā: “Dakterīt, ko man lietot, lai ādu būtu skaista?”, vienmēr pajautāju vai cilvēkam ir iespēja nopirkt avokado, zivis un avenes. Nav brīnumtabletes, ko iedzerot āda mirdzēs! Tagad ir moderni dzert kolagēnu un injicēt hialuronskābi, bet 70 procentus mūsu izskatā nosaka tas, kā mēs dzīvojam, ko ēdam un kā guļam. Pārējos 30 procentus dod kosmētika, krēmi un skaistumkopšanas procedūras.

Lai āda būtu skaista, nepieciešams labs un kvalitatīvs miegs, tāpēc ik vakaru dzeru 1–2 gramus melatonīna – tas ir ļoti spēcīgs antioksidants, kas no organisma izvada brīvos radikāļus un palīdz kvalitatīvi izgulēties. Ikdienā lietoju D vitamīnu ampulu veidā, kas ir jādzer 2 reizes nedēļa, arī vasarā. Reizi gadā, kad jūtu nogurumu, izeju magnēzija un B grupas vitamīnu kursu, bet uzskatu, ka jebkuri sintētiskie vitamīni ir jālieto pamatoti.

Domājot par savu veselību un skaitumu, nesauļojos – neeju uz solāriju un neguļu saulē. Saules stars ir tiešs radiācijas stars, kas iet cauri mūsu ādas slānim, atrod DNS un to mutē. Āda ir lielākais cilvēka orgāns, un tas no apkārtējās vides saņem ļoti daudz triecienu. Tāpēc vasarā ir ļoti svarīgi ādu sargāt, lai tā ir vesela un aizsargā mūsu veselību un skaistumu. Ja ir plānots uzturēties tiešos saules staros, noteikti jālieto saules aizsargkrēmi.

Ja zinu, ka būšu saulē, uz sejas klāju aizsargkrēmu ar SPF 50+, uz ķermeņa – ar SPF 30+. Ja plānots ārā pavadīt divas stundas, uz sejas var likt arī SPF 30+. Esmu iecienījusi La Roche-Posay Anthelios saules aizsargkrēmus.

Visiem, kas vēlas rūpēties par savu skaistumu un veselību, saules aizsargkrēma lietošanai ir jākļūst par ikdienas ieradumu. Ziemā, protams, tas nav nepieciešams. Būtiski atcerēties, ka aizsargkrēms ir domāts vienai sezonai. Pagājušajā gadā neizlietoto šovasar nevajag lietot.

Ļoti svarīgi ir krēmus un arī saules aizsargkrēmu iegādāties aptiekās, jo tur ir nopērkami tikai pārbaudīti un testēti produkti. Nevajadzētu izvēlēties aizsargkrēmus ar papildu aromatizētājiem, jo āda mēdz būt alerģiska, un šādi līdzekļi var nodarīt vēl lielāku kaitējumu.

Šos principus vērts atcerēties, arī dodoties ārpus Latvijas. Jo tuvāk ekvatoram, jo saule agresīvāka un radiācija, ko no tās saņemam, lielāka. Latvijā, uzturoties tiešos saules staros, apdegumu var iegūt divās stundās, taču Āfrikā āda var apdegt jau pāris minūtēs. Ja tomēr ir iegūts apdegums, skartā vieta jāapstrādā ar Panthenol vai Bepanthen, kam ir laba, ātra iedarbība.

Īpaši no saules apdegumiem jāuzmana bērni, jo bērnu āda ir ļoti jutīga, tāpēc saules aizsargkrēmi ir jālieto obligāti. Iesaku izvēlēties izsmidzināmus līdzekļus, kas ir viegli lietojami un nav jāatjauno pēc katras peldēšanās. Ja bērns ir guvis saules apdegumu, risks saslimt ar melanomu paaugstinās līdz pat astoņām reizēm.

Vasarā ādu iesaku mitrināt, ik pa brīdim lietojot izsmidzināmo ūdeni, sejas āda novērtēs arī mitrinošas maskas un serumus.

Mana ikdiena sākas piecos no rīta. Ceļos bez modinātāja un vienmēr esmu spēka un enerģijas pilna. Iedzeru nedaudz ūdens un pēc tam savu iemīļoto Franču Vaniļas kafiju.

Kafijas dzeršana ir mans grēks, un es to izbaudu. No rītiem seju atsvaidzinu ar Avène vai Institut Esthederm izsmidzināmo ūdeni. Sešos no rīta ar masku uz sejas jau atbildu uz e-pastiem. Neviens mani neredz – es strādāju, un maska pilda savas funkcijas. Iegādājoties jebkuru kosmētikas produktu, pastiprinātu uzmanību pievēršu tā sastāvam, bet, neraugoties uz to, manā īpašumā ir dažnedažādi krēmi.

Ikdienā dekoratīvo kosmētiku lietoju nedaudz. Uzkrāsoju skropstas, acu līniju, ieēnoju uzacis, izceļu sejas kontūru. Lūpas mēdzu uzkrāsot sārtas un priekšroku dodu matētai lūpu krāsai. Vasarā man ļoti patīk lūpu krāsas vai lūpu lakas, kuru sastāvā ir mentols. Tās ir fantastiski atsvaidzinošas! Ja vakarā ir jādodas uz kādu pasākumu, izvēlos tumšākas acu ēnas un izteiksmīgāku grimu. Brīvdienās, mājās, dekoratīvo kosmētiku nelietoju. Mani mīļākie dekoratīvās kosmētikas zīmoli ir Chanel, Dior un Mac. Uzticos pārbaudītām vērtībām, īpaši neeksperimentēju.

Lai no rīta pamostos skaista, divas stundas pirms gulētiešanas nevajag lietot šķidrumu. Ja ļoti gribas dzert, var apēst papaiju vai apelsīnu. Vakarā nevajadzētu ēst pilnpiena produktus – dzert pienu vai kefīru. Nekad nedrīkst iet gulēt ar nenotīrītu sejas ādu!

Es ādu attīru ar Bioderma putām un ūdeni, pēc tam lietoju Bioderma micelāro ūdeni. Ik pa laikam izmantoju koncentrātu ampulās, bet pamatā pirms gulētiešanas klāju nakts krēmu, krēmu ādai ap acīm un dekoltē zonai. Pašlaik tie ir Institut Esthederm Excellage krēmi. Ļoti lielu uzmanību pievēršu dekoltē zonai. Tā ir jākopj tikpat rūpīgi kā seja. To vienmēr piekodinu arī kosmetologam, ko apmeklēju reizi trīs nedēļās.

Svarīgi atrast ādas tipam atbilstošus produktus. Man ir normāls ādas tips, bet tā ir jutīga. Ķermeņa āda daudz labāk jūtas, ja uz tās klāju eļļas, nevis krēmus. Vasarā izvēlos maigus, vieglus eļļas aromātus. Ziemā – kaut ko sildošu, jo mans ķermenis aukstumā izjūt īstu stresu. Ķermeņa ādas kopšanai izvēlos skrubjus uz cukura bāzes, jo sāls bāzes skrubji manu ādu sausina. Esmu iecienījusi Rituals un Origins zīmolu skrubjus.

Matus pilnībā uzticu profesionālim – lietoju viņa ieteiktus piecus produktus. Vasarā, lai pasargātu matus no negatīvās ārējās ietekmes, lietoju Keune Care, defending cream.

Par ķermeni rūpējos kustoties – neciešu sporta zāles, bet man ļoti patīk skriet. Vasarā skrienu ārā, bet sliktos laika apstākļos skrienu pa celiņu mājās, ko iegādājos, lai nav jāiet uz sporta zāli. Kad ir silts laiks, vakaros ar vīru daudz staigājam, citreiz pat 8–10 kilometrus. Reizi nedēļā dodos uz Thai Lotus masāžu, tā palīdz uzturēt ādu tvirtu un gludu, saved kārtībā ķermeņa ūdens atteci.

Lai es labi justos, visām lietām un mantām jābūt sakārtotām. Uzskatu, ka cilvēkam nevajag milzum daudz lietu. Tiklīdz ir sajūta, ka lietu ir par daudz, es tās atdodu radiniecēm. Man nepatīk pārdot savas mantas, jo vecmodīgi ticu, ka cilvēku enerģija seko lietai. Nevēlos, lai daļiņa manas enerģijas nonāk pie svešiem cilvēkiem.

Izejot no mājas, manā somiņā noteikti būs sarkanā lūpu krāsa. Man tā ir nevis ierocis, bet gan aizsargmehānisms. Ja eju uz tikšanos un zinu, ka vajadzēs aizstāvēt savas pozīcijas, man vienmēr būs uzkrāsotas sarkanas lūpas.

Manā garderobē ir daudz klasisku apģērbu, un es nekad neuzvilkšu prastu, maisveidīgu kostīmu – tam ir jābūt pieguļošam, augumu izceļošam un ar “odziņu”. Cenšos ģērbties harmoniski, sievišķīgi, bet ne vulgāri. Esmu ārste, un cilvēkiem mani ir jāuztver pareizi.

Sievietei vienmēr jārūpējas par sevi. Mēs šīs rūpes bieži vien gribam uzvelt vīriešiem, bet, ja vīrietis neredz, ka sieviete par sevi rūpējas, kā viņš var zināt, ka par sievieti vispār ir jārūpējas? Ja vīrietis redzēs sievietes rūpes par sevi, arī viņš gribēs to darīt. Visskaistākā jūtos, kad vīrs man saka, ka es esmu skaista. Viņš saka to bieži, un man tik ļoti tas patīk! Vīra vārdi dara mani laimīgu!

Mūsdienās ļoti daudzas seko iedomātam skaistuma etalonam, bet pašām ir jābūt etalonam sev. Pasaulē nozīmīgas sievietes nekad nav nevienam sekojušas. Viņas ir domājušas par sevi.

Daudzām ir teikts, ka viņas ir neglītas, neadekvātas, neatbilstošas valdošajiem uzskatiem un stereotipiem. Arī es esmu tam gājusi cauri un zinu, cik grūti ir būt pašai, būt konfliktā ar sevi. Ar sevi ir jāstrādā, jāpieslīpē, bet nekad nevajag sevi transformēt, lai atbilstu kultivētajiem uzskatiem. Pats svarīgākais ir iemīlēt sevi un dzīvot ar sevi harmonijā!

Janas TOP 5 skaistumkopšanas produkti

1. Dior lūpu laka. Man patīk, ka šī lūpu laka ir matēta. Tā ir eleganta un ļoti maiga, mitrina lūpas, un tās sastāvā ir mentols. Ļoti piemērota vasarai. Maksā 36 EUR, KristiAna.



2. MAC lūpu krāsa – mans mīļais matētais sarkanais tonis. MAC zīmola lūpu krāsas lietoju jau desmit gadus, un tās mani nekad nav pievīlušas. Maksā 17 EUR, Stockmann.



3. MAC Blot Pressed pūderis. Nevēlos ieguldīt daudz līdzekļu produktos, kas man liek vilties vai ātri beidzas. Citiem zīmoliem var būt skaistāki spogulīši vai dizains, bet es vienmēr izvēlos to, kas ir kvalitatīvs. Ar šā pūdera kvalitāti esmu apmierināta – tas viegli klājas, ir līdzens un pilda visas tam uzticētās funkcijas visas dienas garumā. Maksā 25 EUR, Dougs.



4. La Roche-Posay Anthelios saules aizsargsprejs ar SPF 60. Mans mīļākais saules aizsarglīdzeklis. Vasarā bez tā nevar iztikt. Maksā 32,20 EUR.



5. Institut Esthederm produkti. Šobrīd lietoju šā zīmola krēmus, jo tie atbilst manai sejas ādai un prasībām.