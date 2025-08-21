Zelenskis apstiprina Trampa teikto: Ukraina bija ierobežota - tai netika ļauts uzbrukt Krievijai
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atbalstījis ASV vadītāja Donalda Trampa apgalvojumu, ka Ukrainai netika ļauts "uzbrukt" karā ar Krieviju.
Ukrainas līderis sacīja, ka "Trampam ir taisnība”, sakot, ka Ukrainai nav bijis ļauts atbildēt Krievijai ar to pašu. Vienlaikus Zelenskis piebilda, ka Vladimirs Putins saprot "tikai spēku."
Viņš arī norādīja, ka darbs pie drošības garantijām turpinās, un katru dienu tiek izstrādāti jauni detalizēti soļi. Zelenskis sacīja: "Nacionālie drošības padomnieki strādā - viņiem bija saruna vakar, un šodien ir arī daudz komunikācijas."
Zelenskis arī sacīja, ka Krievijas trieciens, kas trāpīja ASV uzņēmumam nakts laikā, bija apzināts.
“Ir ļoti grūti, ja ne pat neiespējami, uzvarēt karā, neuzbrūkot iebrucēja valstij. Tas ir kā lielai komandai sportā, kurai ir fantastiska aizsardzība, bet tai nav atļauts uzbrukt. Nav nekādu izredžu uz uzvaru! Tā ir ar Ukrainu un Krieviju,” pausts ierakstā “Truth Social”.
Viņš uzsvēra, ka “ārkārtīgi nekompetentais” Džo Baidens neļāva Ukrainai atbildēt, tikai aizsargāties: “Kā tas beidzās? Jebkurā gadījumā, šis ir karš, kas nekad nebūtu noticis, ja es būtu prezidents.”