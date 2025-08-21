Medikaments, ko lieto miljoniem sieviešu, var paaugstināt vēža risku, brīdina ārsts
Ņujorkā strādājoša psihiatre ir brīdinājusi cilvēkus par medikamentiem, kas var palielināt vēža risku, tostarp izceļot kādu medikamentu, kuru lieto ļoti liels skaits sieviešu.
Tiek lēsts, ka aptuveni 40% vēža gadījumu varētu novērst, ieviešot dzīvesveida izmaiņas. Daudzi faktori, piemēram, smēķēšana, alkohola lietošana un neveselīgs svars, var palielināt vēža risku — taču arī daži medikamenti var būt šī riska veicinātāji.
Dr. Yalda Safai, Ņujorkā strādājoša psihiatre, atklāja, ka kontracepcijas tabletes, kuras lieto daudz sieviešu visā pasaulē, var palielināt vēža risku.
Dr. Safai norādīja, ka kontracepcijas tabletes satur mākslīgus estrogēna un progesterona hormonus. Tās tiek izrakstītas vairāk nekā desmitajai daļai sieviešu katru gadu un darbojas, apturot olnīcas no olšūnu izdalīšanās, palīdzot novērst grūtniecību. Taču mākslīgais hormonu līmeņa pieaugums, ko tās izraisa, var radīt bojājošas mutācijas šūnās, palielinot vēža risku, īpaši krūts vēzi.
"Tabletes tiešām palielina krūts vēža risku," viņa sacīja, "taču tās arī samazina citu vēžu risku, piemēram, olnīcu vēzi."
2013. gada pētījums norādīja, ka regulāra kontracepcijas lietošana bija saistīta ar astoņu procentu lielāku krūts vēža risku. Savukārt 2017. gada pētījums, kurā piedalījās 1,8 miljoni sieviešu, atklāja, ka tām, kas lietoja šīs tabletes, vēža risks bija par 20% augstāks nekā tām, kas tās nelietoja.
Dr. Safai uzsvēra, ka, neskatoties uz šiem lielajiem skaitļiem, šis efekts tablešu lietotājām joprojām ir salīdzinoši reti sastopams. Vienlaikus viņa ieteica, ka sievietēm, kuru ģimenē ir bijuši krūts vēža gadījumi, pirms kontracepcijas lietošanas noteikti jāapspriežas ar ārstu.