Liepājā bevēsts pazudusi nepilngadīgā Rozalinda.
Sabiedrība
Šodien 15:09
Liepājā pazudusi nepilngadīgā Rozalinda, kura patvaļīgi pameta ekskursijas grupu
Valsts policija meklē 2008. gadā dzimušo Rozalindu Narnicku, kura pazuda bez vēsts šī gada 15. augustā.
Jauniete šā gada 15. augustā devās ekskursijā uz Liepāju un 17. augustā patvaļīgi atstāja viesnīcu, neziņojot ekskursijas vadītājai un citiem dalībniekiem un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta. Pazīmes: augums aptuveni 160 -165 cm, vidējas miesas uzbūves, gari, melni mati.
Valsts policija aicina apskatīt personas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu vai arī var sniegt informāciju, kura var būt lietderīga meklēšanas pasākumiem, zvanot pa tālruņa numuriem 112, 20255528, rakstot uz e-pastu ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv; arturs.frolovs@latgale.vp.gov.lv vai arī griežoties tuvākajā policijas iecirknī.