Vingrošanas pauze tiem, kas pārāk ilgi sēž

Kad esam piecēlušies stāvus, mēs nonākam “pieaugušā” pozīcijā, iepriekš neierastā stāvoklī, kad ir jābalstās uz kājām. Lai šī poza būtu optimāla, to balsta mugurkauls un tā izliekumi, bet ilgstošas sēdēšanas dēļ šie izliekumi var mainīties. It īpaši muguras lejasdaļā skriemeļi var saspiesties, un to dabiskais izliekums uz iekšpusi var izzust.