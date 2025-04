Pētījums: atklāts, ka mēnesis, kurā tu esi piedzimis, ietekmē to, kā tavs ķermenis uzkrāj taukus

Lai gan fiziskās aktivitātes un uzturs ir galvenie faktori, kas ietekmē ķermeņa tauku daudzumu, izrādās, ka arī temperatūras iedarbība uz ķermeni šķiet spēlē lielu lomu, ar pētījuma atklājumu dalās "The Independent". Pētījums norāda, ka laikapstākļi var potenciāli ietekmēt to, kā cilvēks izskatīsies visas dzīves laikā. Ķermeņa aptaukošanās ir viens no galvenajiem nāves riska faktoriem mūsdienās, un eksperti jau pagājušajā gadā brīdināja, ka vairāk nekā miljards cilvēku visā pasaulē dzīvo ar ķermeņa masas indeksu (ĶMI) daudzreiz virs normas.