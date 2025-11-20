VIDEO: Šauļu policistu zibenīgā reakcija no drošas nāves purvā paglābj 29 gadus vecu vīrieti
9. novembra naktī Lietuvas glābšanas dienesti saņēma biedējošu izsaukumu - Radvilišķos purvā slīkst vīrietis, kurš pats nespēj no tā izkļūt.
Vīrietis par nelaimi spēja paziņot pats, zvanot uz neatliekamās palīdzības tālruni, taču precīzu notikuma vietu nenosauca, teikts policijas paziņojumā.
Apmēram plkst. 1.30 pirmie palīdzības saucēju atrada Šauļu apriņķa Radvilišķu rajona policijas komisariāta Reaģēšanas nodaļas izmeklētāji Auguste Kvedaraite un Raimonds Januška, ziņo vietējais portāls "Lrt.lt".
Brienot cauri purvam, krietni samirkuši un baidoties pašiem iegrimt dziļi ūdenī, policisti galu galā atrada līdz kaklam ūdenī iestigušu un stipri nosalušu nelaimīgo.
Izmantojot glābšanas virvi, viņi galu galā izvilka acīmredzami iereibušo 29 gadus veco vīrieti no ūdens, aizveda līdz patruļmašīnai un steidzami nodeva mediķiem. Viņš apgalvoja, ka gājis mājās, taču tas, kā viņš nonācis dziļi purvā, tā arī palika neskaidrs.
"Šis notikums ir vēl viens pierādījums tam, ka, uzsākot maiņu, policijas darbinieks nekad nezina, kā tā beigsies," teikts policijas paziņojumā.