Kāpēc aptaukošanās ir tik bīstama? Skaidro endokrinoloģe

Aptaukošanās ir saistīta ar mirstības pieaugumu un daudziem veselības riskiem, tostarp otrā tipa cukura diabētu, hipertensiju jeb paaugstinātu arteriālo asinsspiedienu, dislipidēmiju un sirds asinsvadu slimību. Jo augstāks ķermeņa masas indekss (ĶMI), jo lielāks saslimstības un mirstības risks.

Katram ieteicams aprēķināt, vai viņam ir liekais svars. Visvieglāk to izdarīt, nosakot savu ķermeņa masas indeksu – svars kilogramos dalīts ar augumu kvadrātmetros. Par lieku svaru liecina ĶMI no 25 līdz 29,9, pat aptaukošanos – ap 30, par smagu aptaukošanos – ap 40 (vai ap 35, ja ir blakusslimības).

Metodes ātrai svara samazināšanai

Aptaukošanās terapijā svarīga komponente ir uztura korekcija. Iesaku koriģēt diētu ar samazinātu kaloriju daudzumu, bet sastāvu saglabāt atbilstoši paša individuālajām vēlmēm, nevis koncentrēties tikai uz diētas makroelementu sastāvu.

Metabolisma pētījumos ir secināts, ka visi pacienti zaudē svaru, ja tiek uzņemts ap 1200 kcal dienā. Tomēr, ņemot vērā organisma hormonālo pielāgošanos samazinātajam kaloriju daudzumam, ir grūti ilgstoši uzturēt zemu kaloriju diētu. To var izmantot īslaicīgi, kad nepieciešama ātra svara samazināšana, piemēram, lai sakārtotu vielmaiņu nekontrolēta otrā tipa cukura diabēta vai hipertensijas gadījumā, lai sagatavotos operācijai gadījumos, kad paredzēta locītavu nomaiņa, kuņģa samazināšana.

Lai veicinātu svara zudumu, dažreiz izmanto periodisku badošanos (piemēram, alternatīvās dienas badošanās vai pārtrauktā badošanās), lai gan pierādījumi par to efektivitāti ir dažādi.

Neatkarīgi no tā, kura diēta vai uztura režīms ir izvēlēts, veiksmīgam rezultātam ir regulāri jākonsultējas ar ārstu, lai novērtētu šķēršļus, apspriestu turpmākās darbības. Ja svara zudums pirmajos sešos mēnešos ir mazāks par 5 %, jāizmēģina kāds cits režīms vai metode.

Palīdz zāles

Cilvēkiem ar aptaukošanos mēdz izmantot arī medikamentozu terapiju, ko nozīmē, ja ĶMI ir virs 30 vai no 27 līdz 29,9, ja ir ar svaru saistītas blakusslimības un ar dzīvesveida korekciju nav sasniegti svara zaudēšanas mērķi (vismaz 5 % no kopējā ķermeņa svara 3–6 mēnešu laikā). Medikamenta izvēle ir atkarīga no pacienta blakusslimībām, ņemot vērā arī viņa vēlmes, izmaksas un konkrēto zāļu blaknes.

Ir arī vairākas citas neķirurģiskas un ķirurģiskas metodes, ko pasaulē izmanto svara samazināšanai cilvēkiem, kuri nav sasnieguši svara zaudēšanas mērķus ar diētas, fizisko aktivitāšu un zāļu terapijas palīdzību.

Saistītās ziņas Kristīne Krūze: "Gribu lauzt pieņēmumu, ka liekais svars kļūst par normu. Kāpēc es nevaru 40 gados dzīvot ar tādu pašu augumu kā 18 gados?" Mūsdienu problēma - bērnu liekais svars. Par savu pieredzi stāsta Laura Grēviņa, Agnese Drunka un Maija Fromane Apaļo vēderiņu īpašnieki, uzmanieties: liekais svars padara vīrieti neauglīgu