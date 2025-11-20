"The Telegraph": ASV "miera plāns" paredz, ka Krievija maksās Ukrainai "īri" par Donbasu
Jaunais "miera plāns", ko ASV izstrādājusi kopā ar Krieviju, paredz, ka agresorvalsts Ukrainai maksās "īri" par Donbasu, ziņo britu laikraksts "The Telegraph", atsaucoties uz informētiem avotiem.
Publikācija nesniedz precīzu šīs klauzulas formulējumu, norādot tikai to, ka "īres maksa" varētu attiekties uz finansiālu kompensāciju par to, ka Ukraina zaudē piekļuvi savai minerāliem bagātajai teritorijai. Arī kompensācijas apmērs ziņojumā nav norādīts.
"The Telegraph" norāda, ka "īres līgums" ļautu Ukrainas varas iestādēm izvairīties no valsts mēroga balsojuma par Donbasa atdošanas jautājumu, kā noteikts valsts konstitūcijā. Vienlaikus, publikācijā uzsvērts, ka Ukraina juridiski saglabās Donbasu kā savu teritoriju, lai gan reģions faktiski paliks Krievijas kontrolē.
Jau ziņots, ka ASV prezidents Donalds Tramps apstiprinājis 28 punktu "miera plānu" starp Krieviju un Ukrainu, ko viņa administrācijas augstākās amatpersonas pēdējo nedēļu laikā slepeni izstrādāja, konsultējoties ar Krievijas sūtni Kirilu Dmitrijevu. Kā ziņo mediji, plānā paredzēts, ka Ukraina faktiski nodod Donbasu, uz pusi samazina Ukrainas bruņoto spēku skaitu, atsakās no noteiktiem ieročiem un atzīst krievu valodu par valsts oficiālo valodu.