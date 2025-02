Tievēšanas industrijas ēnas puse - kā neuzķerties uz viltus diētām

Ja kādu brīdi neesam ievērojuši veselīgu dzīvesveidu – sabalansētu uzturu un fiziski aktīvu ikdienu, izlasot kādu no piedāvātajām diētām, šķiet tik vilinoši to izmēģināt, lai atkal būtu lieliskā formā. Taču, kā atrast vispareizāko tievēšanas veidu un kā izvairīties no viltus metodēm, sarunā ar JaunsOK! atklāj dietoloģe, asociētā profesore Rīgas Stradiņa universitātes Sporta un uztura katedrā un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Uztura un dietoloģijas centra vadītāja Laila Meija: “Pats galvenais, lai ievērotā diēta nekaitē cilvēkam. Piemēram, ja ir veselības problēmas – nieru darbības traucējumi, nierakmeņi vai kāda cita veselības traucējumu situācija – vai ja sieviete ir bērniņa gaidībās, tad kāda no diētām var arī būt kaitējoša un pasliktināt veselības stāvokli. Savukārt, ja cilvēks ir vesels un eksperimentē ar dažādām diētām, tās gandrīz vienmēr sniedz ātru efektu, bet būtībā ieguvums ir mānīgs. Konkrētajā brīdī varam justies, ka esam kaut ko darījuši, bet, diētu neieturot, atgriežamies pie sava iepriekšējā dzīvesveida. Tādēļ jau kuro reizi atgādinu, ka ir svarīgi, kā mēs dzīvojam visa gada garumā, nevis tās dažas dienas, kad ievērojam diētu. Piemēram, ja svētkos ir gadījies vairāk pieēsties, tās dažas dienas neko ļaunu mums nenodarīs, ja pēc tam atkal sāksim dzīvot veselīgi un aktīvi kustēsimies. Taču, ja nu tomēr cilvēki vēlas eksperimentēt ar diētām, to var darīt, bet no tā nav ilgtermiņa jēgas.”