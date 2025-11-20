"Maiznīcas" aktīviste-transpersona svin oktobra revolūciju, aicina pateikties boļševikiem par neatkarīgo Latviju un pieļauj, ka karu Ukrainā provocēja NATO
Vai mūsdienās Latvijā ir kāda sabiedrības daļa, kas publiski un ar lepnumu svin Oktobra revolūciju, kuras rezultātā Krievijā pie varas nonāca boļševiki, pēcāk pakļaujot kaimiņvalstu tautas – tostarp Latvijas – neizmērāmām mokām? Izrādās – jā, turklāt starp jauniešiem. Skandalozās kopienas "Maiznīca" aktīviste sociālajos tīklos ievietojusi video, kurā norāda, ka "lielinieku" pagātnes "varoņdarbi" ir jāsvin.
Sociālajos tīklos sašutumu izraisījusi kāda persona, kura sevi piesaka kā “transpersonu sievieti” (transgender woman) Diānu Grasmani.
“Šodien ir svētki!”
Aktīvistes “Facebook” 7. novembrī ievietots video, kurā viņa pacilāti stāsta par Oktobra revolūciju, kas “izmainīja pasauli uz visiem laikiem un iebiedēja monarhus, kapitālistus visā pasaulē”.
Aktīviste apgalvo, ka mums ir jāpasakās Oktobra revolūcijai par to, ka mūslaikos “baudām tādas vērtības kā aborts, sieviešu tiesības, dzimumu līdztiesība, sociālās garantijas, nacionalizēta veselība un izglītība”.
“Šodien ir svētki!” paziņo aktīviste un turpina: “Pateicoties boļševikiem, mums vispār bija iespēja kā Latvijai būt neatkarīgai valstij, kurā cilvēki var runāt savā latviešu valodā, piekopt savu kultūru. Mums ir jāizsaka neizsakāma pateicība visiem, kas cīnījās par liberāciju! [...] Priecīgus svētkus! Priecīgu Oktobra revolūciju!”
❗️❗️❗️ Šodien mēs atkal runāsim par kreiso aktīvistiem Latvijā, par viņu marasmu un par to, kā komunistiskās idejas joprojām apstulbo mūsu jauniešus.— Marats Kasems 🇱🇻 🇪🇺 (@MaratQasem) November 20, 2025
Jūsu priekšā ir Diāna Grasmane (dzimusi pirms 20 gadiem kā Oskars Grasmanis). Viņa/viņš ir aktīviste un dalībniece dažādos… https://t.co/Jo9ZV8r2xj pic.twitter.com/BJotKcjzwt
Fonā šim visam tikmēr skan Ežēna Potjē un Pjēra Degeitēra “Internacionāle”. Tā bija PSRS un padomju Krievijas himna no 1917. gada līdz pat 1944. gadam, kad tirāns Josifs Staļins, būdams pie stūres šim “svinamajam kruīzam”, jau bija paguvis nodarīt neizmērāmu postu gan Latvijai, gan citām boļševiku nežēlastībā nonākušajām valstīm.
Video ievietots “Facebook” ar mirkļbirkām #revolucija #rigalatvia #lgbtriga, sašutumu tas izpelnījies gan tur, gan arī citviet, kur saturs pārpublicēts.
“Dzīve “iesūkā”, jo PSRS sabruka”
Šis saturs pēcāk izplatījies arī ārpus konkrētā sociālā tīkla, taču, kā tur, tā citviet, komentāros ir manāms sašutums par to, kas tiek apgalvots videomateriālā. Bez šī video konkrētajai personai sociālajos tīklos netrūkst arī citu ierakstu, kas atklāti svin komunisma idejas.
Tā, piemēram, kāds ieraksts sociālajos tīklos angļu valodā vēsta “tava dzīve šodien iesūkā, jo PSRS sabruka”. Kādā citā video aktīviste uzdod jautājumu – tas ir “Ukrainas karš” vai “karš Ukrainā?” un pieļauj, ka Krievijas uzsāktais karš šajā valstī “savā ziņā ir Eiropas Savienības un NATO provocēts”.
Te arī jāpiebilst, ka priekš boļševiku “varoņdarbu” svinētājas Diāna – vismaz spriežot pēc sociālajiem tīkliem – ikdienā drīzāk vairāk tuvinās “buržuju” un kādreizējo monarhu, nevis “strādnieku šķiras” dzīvesveidam.
Aktīvistei ir saikne arī ar oficiāli nereģistrēto kustību “Par brīvu Palestīnu” un skandalozo kopienu “Maiznīca”, kura jau iepriekš ir izpelnījusies Valsts drošības dienesta uzmanību. Jauns.lv jau ziņoja, ka šī gada vasarā saujiņa "Maiznīcas" aktīvistu aizstāvēja biedru Vladislavu Romaņenko – Krievijas pilsoni, kurš tika iekļauts Latvijas “melnajā sarakstā”.
Romaņenko, kura darbība ir saistīta ar kreisās politikas atbalstu, tika izraidīts no Latvijas, pamatojoties uz valsts drošības apsvērumiem. No centra sociālo tīklu ierakstiem izriet, ka tas ir organizējis aktivitātes, lai izteiktu atbalstu palestīniešu tautai. Romaņenko darbojies centrā "Maiznīca" un Latvijā esot nodzīvojis astoņus gadus.
Arī nereģistrētās kustības "Par brīvu Palestīnu" aktīvisti vairākkārt izpelnījušies kā mediju, tā kārtības, likuma un drošības sargu uzmanību. Rīkoti nesaskaņoti pasākumi Ķīpsalā, pievēršot policijas uzmanību, kā arī sākotnējos Palestīnas atbalstam veltītajos gājienos Rīgā demonstrēti saukļi ar antisemītisku ievirzi.