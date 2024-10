Amala Agnese Vīksniņa rītu sāk ar kumelīšu tēju, taču ir izmēģinājusi arī uztura bagātinātājus

Vegāniem iesaka regulāri lietot tikai B12 vitamīnu. Patiesībā to iesaka darīt nu jau visiem cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Arī lauksaimniecības dzīvnieki vairs neuzņem pietiekami B12 vitamīna dabiskā veidā, tāpēc to pievieno barībai. Pastāv uzskats, ka B12 vitamīnu cilvēka organisms pats sintezē zarnās, taču, iespējams, ne visiem un ne pietiekamā daudzumā, tāpēc drošāk to uzņemt papildus. Lietoju B12, bet ne tik regulāri, kā būtu pareizi pēc grāmatas. Pāris reižu esmu nodevusi analīzes, un B12 bija normā. Pieaugušā vecumā bija periods, kad iedzīvojos dzelzs deficītā, taču izpētīju un sapratu iemeslu – biju pasākusi pēc ēšanas dzert tēju, bet to pavisam noteikti nedrīkst darīt, jo tējas lapiņās esošie tanīni kavē dzelzs absorbciju organismā. Līdzīgi, kā kafija traucē uzsūkties kalcijam. Tāpēc tēju un kafiju vienkārši atbīdām tālāk no ēdienreizēm!