Nožņaugta populārā spāņu aktrise un dziedātāja Enkarnita Polo
Pagājušajā nedēļā traģiski aprāvies populārās spāņu aktrises un dziedātājas Enkarnitas Polo mūžs. 86 gadus vecā sieviete 14. novembrī nožņaugta veco ļaužu pansionātā Avilā.
Ziņu aģentūra EFE vēsta, ka viņas nāvē aizdomās tur kādu 66 gadus vecu šīs iestādes iemītnieku. Sākotnēji tika ziņots, ka iespējamais slepkava ir Polo vienaudzis. Savukārt izdevums “Todo Alicante” norāda, ka vīrietis, kuram ir nopietnas psihiskas problēmas, bija ieslēgts psihiatriskajā nodaļā, bet uz šo pansionātu bija atvests tikai pirms dažām dienām. Publikācijā teikts, ka vīrietis, kurš iepriekš nebija uzvedies vardarbīgi, naktī iekļuvis Polo istabā un aizmigušo sievieti nonāvējis. Slepkava ar upuri nebija pazīstami.
“Daudziem viņa bija neaizmirstama dziedātāja un aktrise, flamenko popa pioniere, kuras balss un personība iezīmēja vairākas paaudzes. Taču man viņa bija pirmām kārtām mamma — stipra, jautra sieviete ar unikālu raksturu,” paziņojumā par savas mātes nāvi uzsvēra viņas meita Rakela Vaicmana Polo.
1939. gadā dzimusī Enkarnita Polo kļuva par vienu no ievērojamākajām Spānijas mūzikas skatuves personībām pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, kā arī par vienu no populārākajām televīzijas personībām, tostarp uzstājoties ar Hulio Iglesiasu un citām slavenībām. Viņa no viņas visslavenākajām dziesmām bija 1969. gada “Paco, Paco, Paco”, kas pēc vairākiem gadu desmitiem vēlreiz ieguva pasaules slavu, pateicoties internetam.