Sadursmē uzšķērstais vieglā auto sāns (ekrānuzņēmums no video)
112
Šodien 18:06
Ventspilī kravas auto iebrauc nepareizā ieliņā un uzšķērž vieglo automašīnu, taču ar to vainīgā auto šofera neraža nebeidzas
Trešdienas vēlā vakarā kāda kravas automašīna kļūdaini iebrauca Ventspils šaurā ielā un ar piekabes stūri uzšķērda ielas malā novietotā vieglā automobiļa sānu. Tomēr skādes nodarīšana citai automašīnai nebija vaininieka vienīgā neraža.
"Vakar Ventspilī kāds kravas auto vadītājs, neievērojot ceļa zīmes, iebrauca mazā ieliņā, kur pie mājas bija noparkots vieglais auto. Mēģinot izgriezt T veida krustojumā pa kreisi, fūre griešanās manevra laikā aizķēra stāvošo automašīnu un to nopietni bojāja," vēsta "Sadursme.lv".
Izrādās, kravas auto šoferis bijis no Lietuvas un braucis uz prāmi, bet navigācija esot vedusi pa neatbilstošu ceļu. Rezultātā ne tikai sapostīta cita automašīna, bet arī nokavēts prāmis.