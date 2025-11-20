Pasaulē
Šodien 22:09
Liesmās ANO klimata konferences COP30 norises vieta Brazīlijā
Brazīlijā Belenā ANO klimata konferences (COP30) galvenajā norises vietā ceturtdien izraisījies ugunsgrēks, pavēstīja amatpersonas. Ugunsgrēka dēļ evakuēti cilvēki, tomēr neviens nav ievainots. Liesmas izdevies savaldīt, un ugunsgrēkā lieli postījumi nav nodarīti, apliecināja organizatori.
Konferences norises vieta netiks atvērta ātrāk par plkst. 20 pēc vietējā laika (piektdien plkst. 1 pēc Latvijas laika).
Ugunsgrēks izcēlies netālu no Ķīnas stenda, pavēstīja Brazīlijas tūrisma ministrs Selsu Sabinu. Liesmas ātri izplatījušās stendos, kas atradās līdzās. To vidū bija Āfrikas stendi, jaunatnes tematikas stends, kā arī veselības un zinātnes stends, apliecināja organizatoru pārstāvji.
Incidents izraisījies samita saspringtākajā brīdī. Delegāti apsprieda galvenos jautājumus - atteikšanos no fosilā kurināmā un taisnīgas pārejas mehānismus neaizsargātiem reģioniem. Ugunsgrēka cēlonis vēl nav zināms.