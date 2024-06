"Tie, kuri atbrauc no ārzemēm, ir labākie pacienti" - par ārstēšanās aizkulisēm stāsta ģimenes ārste Sandra Lankrete

Tas stipri traucē strādāt – nav pēctecības, un mēs to izjūtam. Katram jaunam ministram ir savs skatījums un idejas, ko viņš gribētu mainīt, līdz ar to mēs nevaram plānot savu gadu. Piemēram, pateikt palīgam, kāda būs viņa alga, jo līgums ir uz vienu gadu. Nezinām arī, cik ilgi būs konkrētais ministrs... Manuprāt, ministrs būtu jāpiespiež paša iesākto izdarīt līdz galam. Ja konkrētā ministre palaida e-sistēmu, viņu nevajadzēja laist projām, iekams viņa šo sistēmu nav sakārtojusi. Katrs nākamais ministrs, kurš nāk no ārstu vides, šausminās: es nevarēju pat iedomāties, ka problēmas ir tik lielas un ka to ir tik daudz! Pirmos mēnešus viņš veltīs problēmu apgūšanai, tad viņu nomainīs, un sāksies viss no gala. Savulaik dakteris Apinis bija perfekti saskaitījis, cik papīru jāaizpilda ģimenes ārstam un kādas muļķības un absurdus mēs rakstām un kaut kur sūtām. Kad e-veselības sistēmu vēl tikai plānoja, mums solīja, ka papīru būšot mazāk, bet to ar katru gadu kļūst vairāk un vairāk.