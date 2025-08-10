Mākslīgais intelekts ļauj divās dienās atrast kalnos pazudušo ķirurgu, kuru meklēja gandrīz gadu
Mākslīgais intelekts mūsdienās guvis daudzpusīgu pielietojumu un ievērojami atvieglojis cilvēku darbu un dzīvi. Viena no mākslīgā intelekta veiksmīga pielietojuma sfērām ir kļuvušas meklēšanas un glābšanas operācijas, un tas ļāva pielikt punktu Itālijas kalnos pazudušā ķirurga Nikolas Ivaldo lietā.
Kā vēsta Itālijas izdevums “La Repubblica”, pagājušā gada 14. septembrī Monvizo kalnā Alpos pazuda 64 gadus vecais ķirurgs un kalnos kāpšanas cienītājs Nikola Ivaldo. Viņš bija pieredzējis kalnos kāpējs, kurš deva priekšroku ekspedīcijām vienatnē un nebija paziņojis savu precīzu maršrutu. Ivaldo izsludināja meklēšanā 16. septembrī, kad viņš pirmdienas rītā neieradās darbā, izraisot kolēģu satraukumu. Ilgstošie meklējumi nedeva rezultātu, jo apvidus bija ļoti grūti pieejams, turklāt meklēšanu apgrūtināja sliktie laikapstākļi.
29. jūlijā teritoriju, kas tika identificēta pēc Ivaldo tālruņa mobilo sakaru signāliem, tika nofotografēta no helikoptera un ar vairākiem droniem. Kopumā tika apsekoti 183 hektāri kalnu apvidū, iegūti 2600 fotoattēli, kurus augšupielādēja īpašā programmatūrā un izanalizēja ar mākslīgo intelektu, lai atklātu jebkādas anomālijas.
Šādā veidā tika noteiktas trīs pārbaudāmās zonas, un vienā programmatūra atpazina sarkanu ķiveri kā elementu, kas nav dabiskās ainavas sastāvdaļa. Analīzei programma patērēja tikai divarpus darba dienas, un 31. jūlijā ar droniem tika rūpīgi izpētīta katra aizdomīgā vieta. Ivaldo mirstīgās atliekas tika atrastas Monvizo ziemeļu pusē, aptuveni 3150 metru augstumā virs jūras līmeņa.