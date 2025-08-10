Meitas iedzimtā patoloģija un baumas par bankrotu. "Dejojošā miljonāra" ne-ideālā dzīve
Pirms deviņiem gadiem daudzi brīnījās, ka par itāļu biznesmeņa dzīvi interesējas trīs miljoni abonentu, taču šobrīd šis rezultāts šķiet pieticīgs, jo Džanlukas Vaki sekotāju skaits sociālajos tīklos pārsniedzis 22 miljonus.
"Es nolēmu rakstīt pats savu blogu, lai pierādītu: tu vari gūt panākumus, pat ja esi jautrs trakulis. Un vēl man patīk sagraut to buržuāzisko tēlu, kas veidojas ap turīgiem cilvēkiem Itālijā," savu attieksmi pret dzīvi raksturoja Džanluka Vaki.
Hedonists, nelabojams optimists, sportists, bet kopš 2020. gada - mazulītes Blue Jeruzalemes tēvs - 5. augustā svinēja 58. dzimšanas dienu. Blogerim tas ir tikai cipars, jo visi, kas viņu pazīst, norāda: Vaki ir liels bērns. Bet vai viss ir tik ideāli un viegli uzņēmēja dzīvē, kā redzam sociālajos tīklos?
Laiku pa laikam klīst baumas par Džanlukas bankrotu, reizēm viņa bagātību dēvē par šķietamu, tīmeklī radītu tēlu, bet par dejojošā miljonāra jauno mīļāko krāpšanu tika stāstītas leģendas. Ko tad mēs zinām par itāļu blogeri un viņa ģimeni?
Ar sudraba karoti mutē
60. gadu sākumā Džanlukas tēvs nodibināja kompāniju, kas ražo iepakošanas iekārtas farmācijas nozarei. Firma drīz vien nonāca pasaules tirgū, padarot itāļu ģimeni bagātu. Tomēr dzimtā bija ne tikai uzņēmīgi komersanti, bet arī mākslas cilvēki: dejojošā miljonāra tante veidojusi greznas rotas, kas nonākušas britu galerijā "Tate", bet onkulis mākslinieks izstādīts "Palazzo Pitti" Florencē.
Lielās kompānijas dibinātāja mantinieks ieguvis spožu izglītību: pēc skolas viņš iestājies Boloņas Universitātes Ekonomikas un komercijas fakultātē. Studenta gados puisis aizrāvās ar sportu un modi - viņa tradīcija uztīt kreiso bikšu staru aizsākas no turienes.
Tēva firmā Džanluka nostrādāja līdz 29 gadiem, taču iejusties firmas filozofijā tā arī nespēja. Daudz vairāk itālieti interesēja mūzika, ballītes, mode un māksla. "Es esmu mantojis tikai trīs vai četrus procentus no tā, kas man pieder," sprieda Vaki. "No 25 līdz 35 gadiem es strādāju 12 ekonomikas sektoros. Nodarbojos ar tūrisma biznesu, mājām uz riteņiem, rokas pulksteņiem."
Būtībā uzņēmējam nevajadzēja īpaši nopūlēties, jo viņš dzīvoja no korporācijas dividendēm. Kompānijas gada apgrozījums pārsniedza miljardu eiro. Bet cik daudz piederēja Džanlukam? 2010. gadā mediji rakstīja par 876 tūkstošiem kompānijas akciju, un vairāk statistika netika atjaunināta. Biznesmenim bija tiesības neizpaust informāciju par ienākumiem.
Bezrūpība un hedonisms kopš jaunības atspoguļoja Vaki raksturu, kas nenoliedzami nebija paglābjams no tēva uzmanības. Acīmredzot tāpēc korporācijas vadības grožus viņš nodeva nevis Džanlukam, bet savam brāļadēlam Alberto. Pēdējais bija pilnīgs pretstats dejojošajam miljonāram: atturīgs, nopietns darbaholiķis, kurš darba dienu sāka sešos no rīta. Dzīvespriecīgajam brālēnam Vaki piešķīra piecus miljonus eiro gadā - Itālijas mediji to dzēlīgi dēvēja par samaksu, lai tetovētais skaistulis nelīstu firmas darīšanās.
Paša bizness Džanlukam nesagādāja neko citu kā vien nepatikšanas. Sarežģīti viss iznāca arī ar investīcijām. Nav zināms, vai vīrietis naudu atmazgāja vai ne, bet 2017. gadā viņa jahtas, villas un golfa klubs tika arestēts. Vietējie mediji apgalvoja, ka uzņēmēja parāds sasniedzis 60 miljonu eiro atzīmi, bet blogeris žēlojies, ka skaitlis ir paaugstināts, un arī problēmas radušās bankas kļūdas dēļ kredīta procentu aprēķināšanā. Taču šajā brīdī vīrietim jau bija cits uzticams ienākumu avots - soctīkli.
Soctīklu karalis
Itālijā Džanluka kļuva par sociālo tīklu zvaigzni, kad 2013. gadā sāka mikroblogu. Par investīciju negaidīti pārvērties pats biznesmenis: tetovētais izstīdzējušais augums, stilīgā bārdiņa, fotogrāfijas uz greznu priekšmetu fona - 30 tūkstoši tautiešu atrada Vaki lappusi interesantu.
Gadu vēlāk Džanluka kļuva slavens, kad atvaļinājumu Sardīnijā pavadīja Zaka Efrona kompānijā. Aktieris laipni reklamēja itāļu drauga kontu, nosaucot to par savu interesantāko paziņu, un abonentu skaits dažu dienu laikā palielinājies. Vaki saturu veidoja skaistas ainavas: jūra, jahtas, grezni interjeri. Nav brīnums, ka savu grāmatu, kas propagandē hedonismu, miljonārs nosauca par "Enjoy" - "izbaudi".
Mūsu varonis parasti fotografējās nevis viens, bet pievilcīgu meiteņu kompānijā. Viegli pamanīt, ka Džanluka pavadones izvēlējās 15 līdz 25 gadus jaunākas par sevi. Nav nekāds brīnums, jo dzīvespriecīgais itālietis nejutās novecojis vai pat nobriedis. Mediji rakstīja par biznesmeņa dēkām ar aktrisi Ņinu Senikaru, argentīniešu televīzijas raidījumu vadītāju Belenu Rodrigesu, žurnālisti vārdā Melisa Sāta.
Viena no draudzenēm palīdzēja uzņēmējam ievērojami palielināt popularitāti tīklā: modes zīmola "Wandering" dizaineres Džordžijas Gabrieles un Džanlukas kopīgo deju Rikija Mārtina hita pavadījumā dažu dienu laikā noskatījušies simtiem tūkstoši lietotāju.
Džordžija neskopojās ar komplimentiem. "Starp mums ir 18 gadu starpība, bet ticiet man, es to nejūtu, jo patiesībā viņš ir puika dvēselē," dalījās dizainere. "Džanlukai ir jauns augums, viņš trenējas divas stundas katru dienu."
Lai gan Džanluka otro pusi dēvēja par sievu, savienība ar Džordžiju ilgi neturpinājās: 2017. gada vasarā mīlētāji šķīrās, nepaskaidrojot iemeslus. Drīz vien slaidās brunetes vietu ieņēma "Mis Kolumbija 2014" Ariadna Gutjerresa, kuru abonētāji nenogurstoši salīdzināja ar iepriekšējo Vaki pasiju. Tomēr pārvērst brīvdomīgu vecpuisi par ģimenes locekli izdevās tikai nākamajai izredzētajai - Venecuēlas modelei Šāronai Fonsekei.
Ar ko Šārona viņu iekaroja?
Vispirms noskaidrosim, kas viņa ir, meitene, kas spējusi mainīt dejojošā miljonāra pasaules skatījumu. Šārona piedzima 1995. gadā, kas nozīmē, ka vecuma starpība ar Džanluku sasniedza rekordaugstu atzīmi - 28 gadi. 13 gadu vecumā Fonseke sāka modeles karjeru, pārcēlās uz Ameriku, bet pēc tam ieguva specialitāti "apģērbu dizainere" un sāka stažēties glancētā žurnālā.
Meitene paspējusi filmēties kino, atvērt juvelierizstrādājumu zīmolu un tetovēšanas salonu. 2018. gadā Šārona kļuva par Džanlukas bloga varoni - viņa bija Vaki pastāvīgā deju partnere.
Miljonārs netiecās kļūt par tēti: reiz pat ieminējās, ka nekad neesot domājis par Šāronu kā savu bērnu potenciālo māti. Taču Džanluku jau turēja aizdomās - blogā bieži parādījās jaunā Džineira Māvila, kuru mediji nodēvēja par Vaki ārlaulības meitu.
"Manā dzīvē viņa ir klāt jau kopš piecu gadu vecuma, viņa man ir kā dzimtā meita," skaidroja biznesmenis. "Man ir grūti paskaidrot, cik ļoti es viņu mīlu, bet ar pārliecību varu teikt, ka viņa ir neatņemama manas dzīves sastāvdaļa.""
Miljonārs plānoja vai ne, bet kļūt par tēti viņam tomēr bija lemts. 2020. gada 10. maijā Šārona abonentiem atzina, ka ir stāvoklī, bet Džanluka piebilda, ka no viņas iznāks lieliska mamma. Oktobrī 53 gadus vecajam biznesmenim piedzima meitiņa Jeruzaleme Blue.
Iedzimta patoloģija
Vēlo prieku par nonākšanu tēva lomā aptumšoja tikai tas, ka meitene piedzima ar aukslēju anomāliju. Ārēji patoloģija nav manāma, taču turpmāk var rasties mīksto audu šķelšanās, tāpēc Džanluka un Šārona vērsās pie speciālistiem pēc palīdzības.
"Mūsu sirds un dvēsele bija kopā ar meitiņu, bet vēl ar tām ģimenēm, kuras saskārās ar tādu pašu situāciju, jo tas taču notiek ar vienu bērnu no 700. Mums ir paveicies ar lielisku ārstu komandu, drīzumā viņi veiks operāciju, lai palīdzētu meitiņai dzīvot normālu dzīvi. Taču ne visām ģimenēm ir tāda iespēja, tāpēc nolēmām par to vairāk stāstīt un atbalstīt fondus, kas palīdz šādām ģimenēm," dalījās miljonārs.
2021. gada aprīlī Blue Jeruzalemei tika veikta operācija, un Džanluka atzinās, ka ir sajūsmā par mazulītes drosmi. Pasaku stāsts mikroblogā turpinājās: no šī brīža meitiņa kļuva par Vaki video galveno tēlu.
Lietotāji vēroja, kā laimīgais tētis ar meitiņu uz rokām mācās salsu, bet pēc tam biznesmenis pirmo reizi ar lidmašīnu izvizināja mantinieci - ģimene devās uz Vaki mīļoto Sardīniju.
Abonenti nešaubās, ka, atklājot sev tēva prieku, miljonārs vēlēsies kaut ko līdzīgu piedzīvot vēlreiz. Varbūt drīz redzēsim, kā Džanluka dejo ar veselu baru viņam līdzīgu mazu, iedegušu itāļu bērnu? Bet pagaidām pielūdzēji ar apbrīnu vēro mazo Blue Jeruzalemi, kurai oktobrī apritēs pieci gadi.