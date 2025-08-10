Neparasta nianse kāzu fotogrāfijā sajūsmina soctīklus: tas noteikti nesīs laimi!
Fotogrāfs tika uzaicināts uz brīvdabas kāzām. Vērīgākie novērojuši, ka viņam izdevies uz līgavas plīvura iemūžināt simbolu, kas tiek uzskatīts par svētību un laimes zīmi.
Vairākos foto iemūžināts laimīgais un iemīlējušais pāris viņu svinīgajā kāzu ceremonijā. Uzmanīgi aplūkojot attēlus, daži pamanījuši neparasti skaistu tauriņu sēžam uz līgavas plīvura.
"Tas bija vienkārši maģiski! Pēc ceremonijas visi viesi nāca klāt un runāja par tauriņu. Mēs esam ļoti pateicīgi fotogrāfam, ka viņš ir spējis notvert šo īpašo brīdi," padalījās līgava.
Viņas ieraksta komentāros visi vēlēja pārim laimi un mīlestību. Lielākā daļa pievērsa uzmanību tauriņam, kas apsēdies uz plīvura, un katrs piedāvāja savu skaidrojumu par tā nozīmi. Daudzi jaunajai ģimenei paredzējuši ilgu un laimīgu mūžu, tauriņu dēvējot par īstu veiksmes talismanu. Daži tajā pat saskatīja viesi no pagātnes. "Kad pat daba atbalsta jūsu izvēli - tas ir brīnums!" norādīja komentētāji vietnē "Reddit".