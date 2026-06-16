Neremontēts dzīvoklis ir lētāks, bet... Ko ņemt vērā, pirms pērc šādu īpašumu
Dzīvokļi, kuriem nepieciešams remonts, parasti ir pieejami par zemāku cenu nekā atjaunoti īpašumi, cenu starpība var sasniegt pat 20–30 %. Tāpēc šāds mājoklis var kļūt par labu ieguldījumu, jo, veicot kvalitatīvus atjaunošanas darbus, tā vērtība var būtiski pieaugt. Kam pievērst uzmanību, iegādājoties mājokli, kuram nepieciešams remonts?
Ko ņemt vērā pirms neremontēta dzīvokļa iegādes, skaidro Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais.
Īpašuma cenu būtiski ietekmē atrašanās vieta
Īpašuma vērtību nenosaka vien kvalitatīvi veikti atjaunošanas darbi vai vizuālais izskats, bet vēl jo vairāk, tā atrašanās vieta un pieejamā infrastruktūra. Pirms jebkura īpašuma iegādes rūpīgi izvērtē, kādi infrastruktūras objekti ir tam tuvumā – vai īpašumam ir ērti piekļūt, tuvumā ir bērnudārzi, skolas, veikali, transports, medicīnas pakalpojumi. Kādi ir apkaimes attīstības plāni? Ir vērts pārliecināties, vai netālu nav plānota, piemēram, šosejas vai dzelzceļa izbūve. Veiksmīga atrašanās vieta gādās par īpašuma vērtību ilgtermiņā.
Būtiski vērtēt arī mājas kopējo tehnisko stāvokli un plānotos remontdarbus. Vai ir plānoti lielāki mājas uzlabošanas darbi? Kādu uzkrājumu veic dzīvokļu īpašnieki? Ņem vērā, ka “parāds seko dzīvoklim”, tāpēc noskaidro visas saistības, kas dzīvoklim jau varētu būt.
Svarīgi, ka īpašumam būs pieprasījums, ja nākotnē to plānosiet pārdot vai izīrēt, un lai tobrīd ienākumi no izīrēšanas nosedz kredīta maksājumu par šo īpašumu.
Noskaidro reālās remonta izmaksas
Mēs katrs varam novērtēt īpašuma vizuālo stāvokli, taču bieži vien nepieciešams piesaistīt ekspertu, lai izvērtētu, cik nopietni ir veicamie remontdarbi un prognozētu kāds varētu būt finansiālais ieguldījums. Iegādājoties neremontētu dzīvokli, visbiežāk ir ieteicams nomainīt visas komunikācijas (elektrības pievadi, kanalizācijas, ūdens stāvvadus un to elementus dzīvokļa ievaros), tas palīdzēs izvairīties no papildu izdevumiem nākotnē. Mainīt atsevišķus elementus pēc remontdarbu beigām ir daudz neizdevīgāk, piemēram, lai remontētu stāvvadu nepieciešams demontēt svaigi krāsoto sienu, kā rezultātā tiek tērēts ne tikai laiks, bet arī veidojas papildu izdevumi bojājumu novēršanai. Ir svarīgi paturēt prātā, ka par visām izmaiņām atbild dzīvokļa īpašnieks – neatkarīgi no tā, vai tās veicis pašreizējais vai iepriekšējais saimnieks. Tādēļ būtiski pārliecināties, ka esošais dzīvokļa plānojums ir juridiski sakārtots.
Izvēloties īpašumu, ņem vērā, kāds ir tā projekts, ir dzīvokļi, kur starpsienu pārbīde ir praktiski neiespējama, bet ir projekti, kuri viegli padodas plānojuma maiņai. Šajā procesā svarīgi ir ne tikai koncentrēties uz sasniedzamo rezultātu, bet arī izvērtēt kopējās īpašuma un remonta izmaksas jau sākotnējā posmā.
Individuāla pieeja ir visa pamatā
Piešķirot kredītu remontējama īpašuma iegādei, banka rūpīgi izvērtē klienta vēlmi un iespējas īpašumu savest kārtībā, jo jārēķinās, ka remonts prasa daudz enerģijas un līdzekļu. Katru nekustamā īpašuma kredīta pieprasījumu banka vērtē individuāli, ņemot vērā arī īpašuma tehnisko stāvokli. Ja tas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un nepieciešams tikai kosmētiskais remonts, banka īpašuma iegādei piešķir finansējumu standarta kārtībā, balstoties uz īpašuma tirgus vērtību, bet nelieliem remontdarbiem jau esošā mājoklī noderīgs var būt patēriņa kredīts. Mūsu aptaujas liecina, ka 40 % Latvijas iedzīvotāju patēriņa kredītu apsvēruši izmantot vai izmanto tieši mājokļa remontam un labiekārtošanai.
Taču gadījumos, ja klients vēlas iegādāties īpašumu, kam nepieciešami nopietnāki remontdarbi, banka vēlēsies pārliecināties, vai ir pietiekoši līdzekļi, lai īpašumu atjaunotu, vai arī nepieciešams aizdevums no bankas. Vērienīgāku remontdarbu veikšanai nepieciešams bankai iesniegt remontdarbu tāmi. Prasmīgi atjaunojot dzīvokli, tas labāk kalpo īpašniekiem, kā arī kļūst par vērtīgu ieguldījumu nākotnē un palielinās tā pieprasījums tirgū, salīdzinot ar neremontētiem mājokļiem.