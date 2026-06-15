Kas mainīsies ceļotājiem? Eiropa vienojas par būtisku aviopasažieru tiesību reformu
Eiropas Parlaments un ES Padome panākuši provizorisku vienošanos par būtisku aviopasažieru tiesību reformu, kas paredz gan lielāku aizsardzību ceļotājiem, gan skaidrākus noteikumus aviokompānijām.
Provizoriska vienošanās Eiropas Savienības kontekstā ir nozīmīgs solis, jo tā nozīmē, ka Eiropas Parlaments un ES Padome jau ir panākuši politisku kompromisu par konkrētu tiesību aktu un lielākie strīdi starp pusēm ir atrisināti. Lai gan šāda vienošanās vēl nav uzskatāma par galīgi pieņemtu likumu un tai nepieciešams oficiāls apstiprinājums, parasti tas ir vairāk formāls process, kurā būtiskas izmaiņas vairs netiek ieviestas.
Kompensācijas līdz 600 eiro
Saskaņā ar vienošanos ceļotāji saglabās tiesības saņemt biļetes cenas atmaksu vai mainīt maršrutu un pieprasīt kompensāciju, ja lidojums kavējas par vairāk nekā trim stundām, ja tas tiek atcelts mazāk nekā 14 dienas pirms lidojuma vai ja viņiem tiek atteikta iekāpšana.
Kompensācija par kavētiem vai atceltiem lidojumiem būs atkarīga no lidojuma attāluma: 250 eiro par lidojumiem līdz 1500 km, 400 eiro par lidojumiem no 1500 km līdz 3500 km un 600 eiro par tālākiem ceļojumiem. Gaisa pārvadātājiem būs iespēja par 50 % samazināt kompensāciju tālāko lidojumu gadījumā, ja pasažieriem ceļojuma traucējumu dēļ tiks piedāvāta maršruta maiņa līdz galamērķim vai ja ielidošanas kavēšanās nepārsniegs četras stundas.
Aviosabiedrībām nebūs jāmaksā kompensācija, ja kavēšanās vai atcelšana ir notikusi tādu notikumu dēļ, kurus tās nevar ietekmēt.
Skaidri norādījumi, kā saņemt kompensāciju
Visos gadījumos gaisa pārvadātājiem būs pienākums rūpēties par iestrēgušajiem pasažieriem, nodrošinot atspirdzinājumus ik pēc divām gaidīšanas stundām, maltīti pēc trim stundām un, ja nepieciešams ilgas kavēšanās laikā, nakšņošanu ne ilgāk kā trīs naktis, teikts nolīgumā.
Gaisa pārvadātājiem četru dienu laikā būs elektroniski jāsniedz pasažieriem, kuri saskaras ar ceļojuma traucējumiem (kavēšanos vai atcelšanu), skaidri norādījumi par to, kā četru dienu laikā pēc ceļojuma beigām iesniegt kompensācijas pieprasījumu. EP deputāti nodrošināja, ka pasažieriem nav obligāti jābūt lietotāja kontam vai jāizmanto īpaša lietojumprogramma, lai saņemtu šo informāciju. Aviopasažieru rīcībā būs deviņi mēneši, lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu, savukārt aviosabiedrību rīcībā būs 30 dienas, lai izmaksātu kompensāciju vai atsauktos uz ārkārtējiem apstākļiem, paskaidrotu, kāpēc atlīdzība nav izmaksājama, un izskaidrotu pasažieriem sūdzību izskatīšanas mehānismu.
Aviokompānijām būs jānorāda gala cena, kas ietver arī rokas bagāžu
Īpaši uzlabojumi paredzēti ģimenēm un neaizsargātiem pasažieriem. Aviokompānijām būs pienākums nodrošināt, ka bērni līdz 14 gadu vecumam, ceļojot kopā ar pavadošo personu, tiek izvietoti sēdvietās blakus bez papildu maksas. Tāds pats princips attieksies arī uz pasažieriem ar invaliditāti, ierobežotām pārvietošanās spējām un grūtniecēm, nodrošinot viņiem ērtāku un drošāku ceļošanu.
Tāpat noteikumi paredz lielāku caurskatāmību biļešu cenās – aviokompānijām būs jānorāda gala cena, kas ietver arī rokas bagāžu, savukārt pasažieri varēs bez maksas pārvadāt vienu personīgo priekšmetu salonā.
Aviosabiedrības varēs piedāvāt lētākas biļetes pasažieriem, kuri izvēlas ceļot bez rokas bagāžas.
Nebūs jāmaksā par drukātu iekāpšanas karti
Aviopasažieriem vairs nebūs jāmaksā papildu maksa par vārda un uzvārda pareizrakstības kļūdu labošanu vai iekāpšanas kartes drukātas versijas saņemšanu, ja viņi jau ir reģistrējušies lidojumam. Deputāti arī nodrošināja pasažieriem tiesības saņemt iekāpšanas kartes digitāli, neizmantojot īpašas lietotnes. Turklāt pasažieriem nedrīkstēs atteikt iekāpšanu, ja viņi izmanto digitāli izsniegtas iekāpšanas kartes drukāto versiju, paredz vienošanās.
Eiropas Parlamenta pārstāvji uzsver, ka jaunie noteikumi ir kompromiss starp pasažieru tiesību stiprināšanu un aviācijas nozares darbības efektivitāti, un tie modernizē regulējumu, kas nav būtiski mainīts kopš 2004. gada.