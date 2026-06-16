Kalifornijā nogāžas ASV bumbvedējs B-52; bojā gājuši astoņi cilvēki
ASV Kalifornijas štatā pirmdien nogāzās ASV Gaisa spēku bumbvedējs B-52 ar astoņiem cilvēkiem, kas visi gājuši bojā, paziņoja Gaisa spēku Edvardsas bāze.
Katastrofa notika šajā bāzē, kas ir svarīgs ASV armijas operāciju centrs un atrodas 95 kilometrus uz ziemeļiem no Losandželosas.
"Gaisa spēku bumbvedējs "B-52 Stratofortress", kas veda astoņus cilvēkus rutīnas izmēģinājuma misijā, šodien nogāzās neilgi pēc pacelšanās plkst. 11.20 (plkst. 21.20 pēc Latvijas laika). Saskaņā ar sākotnējām pazīmēm šajā katastrofā nebija iespējams izdzīvot," teikts bāzes paziņojumā.
"Notikuma vietā atrodas ārkārtējo situāciju dienestu darbinieki, un amatpersonas mēģina atrast visas personas, kas bija lidmašīnā," teikts paziņojumā, piebilstot, ka katastrofa tiek izmeklēta.
Bāzes lidlauks pēc katastrofas ir slēgts un visi ienākošie reisi tiek novirzīti citur.
B-52 ir smagais bumbvedējs, kas pirmoreiz devās lidojumā 1954. gadā un sākotnēji bija paredzēts karam ar Padomju Savienību. Kopš Aukstā kara beigām šīs lidmašīnas tika regulāri modernizētas, lai turpinātu to ekspluatāciju.
ASV izmantoja šīs lidmašīnas bruņotajos konfliktos Vjetnamā, Persijas līča karā, Irākā, Afganistānā, un šogad Irānā.