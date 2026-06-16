Degvielas cenu kāpums sadārdzina ceļojumus, taču pieprasījums Jāņos saglabājas augsts
Ceļojumi Jāņu brīvdienās ir gandrīz izpārdoti, pauda aptaujātie tūroperatori.
Latvijas tūroperatora SIA "Novatours" pārdošanas vadītāja Liāna Pudule-Indāne norādīja, ka Jāņu svētku brīvdienām patlaban ir izpārdoti gandrīz visi ceļojumi, tomēr vēl ir pieejamas dažas vietas uz Melnkalni, Bulgāriju un Turciju.
Vienlaikus viņa sacīja, ka pieprasītāko galamērķu topā nav viena izteikta līdera. Latviešu ceļotāji piedāvājumā izvēlējās, piemēram, Grieķijas salas Korfu un Krētu, Spānijas kūrortus Barselonas un Malagas tuvumā, kā arī Kipru.
Pudule-Indāne piebilda, ka Tuvo Austrumu reģiona galamērķi ir pieprasītāki ziemas periodā, tādēļ tieša konflikta ietekme uz vasaras galamērķu pieprasījumu nav, tomēr ir redzams ceļojumu cenu sadārdzinājums pieaugušo degvielas izmaksu dēļ. Tādējādi ceļotāji nedaudz rūpīgāk izvēlas ceļojumus.
Viņa uzsvēra, ka būtiskas izmaiņas šogad "Novatours" vasaras ceļojumu pārdošanas apmēros nav.
Tūroperatora SIA "Tez Tour" valdes priekšsēdētājs Rolands Birģelis sacīja, ka šogad pieprasījums pēc ceļojumiem Jāņu brīvdienās ir bijis ļoti augsts. Pēc viņa teiktā, praktiski visi ceļojumi Jāņu brīvdienu periodā no 20. jūnija līdz 27. jūnijam ir izpārdoti. Vienlaikus atsevišķas vietas vēl ir pieejamas Kalabrijas un Peloponēsas programmās, taču to skaits ir ļoti ierobežots.
Birģelis informēja, ka populārākie galamērķi Jāņu brīvdienās ir Antalja Turcijā, Burgasa Bulgārijā, Iraklija Grieķijā, Peloponēsa Grieķijā, Kalabrija Itālijā, Rodas un Korfu sala Grieķijā, kā arī citi galamērķi Spānijā, Itālijā, Gruzijā un Kiprā.
Viņš rezumēja, ka interese par populārākajiem galamērķiem, īpaši Antalju, saglabājas ļoti augsta, jo, piemēram, visi lidojumi uz Antalju Jāņu brīvdienu periodā ir pilnībā izpārdoti. Vienlaikus viņš norādīja, ka "Tez Tour" neredz būtisku ceļojumu pieprasījuma kritumu saistībā ar situāciju Tuvajos Austrumos.
LETA jau ziņoja, ka "Tez Tour" pagājušajā gadā strādāja ar 31,77 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 16,2% mazāk nekā gadu iepriekš, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārtīgi - līdz 186 866 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".
Kompānija reģistrēta 2002. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2828 eiro. "Tez Tour" vienīgā īpašniece ir Spānijā reģistrētā "Germesinvest".
Tāpat ziņots, ka Lietuvas tūroperatora "Novaturas" grupa, kurā ietilpst arī Latvijas "Novatours", pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 168 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 16,1% mazāk nekā 2024. gadā, savukārt tīrie zaudējumi bija 1,2 miljoni eiro, kas ir par 84,6% mazāk nekā iepriekšējā gadā.
"Novaturas" akcijas kotē Viļņas biržas oficiālajā sarakstā. Grupā ietilpst "Novaturas" Lietuvā, "Novatours" Latvijā, "Novatours" Igaunijā un "Aviaturas ir partneriai" Lietuvā.