Otrdien palaikam līs.
Sabiedrība
Šodien 07:08
Otrdien Latvijā gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss
Otrdien Latvijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus, vietām līs stipri un nodārdēs pērkons, prognozē sinoptiķi.
Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, bet Dienvidkurzemē pēcpusdienā gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 14-18 metriem sekundē.
Saule biežāk uzspīdēs Vidzemē un Latgalē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +14..+19 grādi.
Rīgā brīžiem līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, pūtīs neliels dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +17 grādi.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1000-1003 hektopaskāli jūras līmenī.