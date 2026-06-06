Kaļķa apmetums atkal nāk modē. Meistars Roberts: “Nesen renovēju dzīvokli, kur bija salīmētas neelpojošas zīda tapetes"
Pēdējā laikā novērots, ka pilīs un muižās izmantotais kaļķa apmetums piedzīvo sava veida renesansi. Tas nu pieejams dažādās krāsās un faktūrās un tādēļ bieži redzams jaunajos projektos, senās guļbūvēs un pat pilsētas dzīvokļos, jaunākajā numurā raksta žurnāls "Māja Laukos".
Muižā un blokmājā
Meistars Roberts ar kaļķa apmetuma darbiem sāka nodarboties pirms 10 gadiem un novērojis, ka pamazām cilvēki arvien vairāk aizdomājas, kādus materiālus izmanto iekšdarbiem. Tāpat arī vairs tik ļoti nenoniecina mūsu senču prasmes. “Vēl nesen modē bija eiroremonts, tāpēc vēsturiskās būvniecības un dabīgo materiālu vērtības palika ēnā. To, kā darījām līdz tam, aizmirsām, lai gan dažas no pielietotajām praksēm bija vērtīgas un ekoloģiskas,” viņš atminas. Taču, kad eiroremonts sasniedza apogeju, pamazām daudz kas sāka mainīties. Pa šo laiku cilvēki ir kļuvuši zinīgāki, saprot, kuri materiāli elpo, kuri neelpo, kā arī aizdomājas par mūsu tradicionālo būvniecību. “Latvijā ir daudz vēsturisko ēku, no kurām ņemt piemēru. Kaļķi bieži izmantoja iekštelpās un uz fasādēm, un to var turpināt darīt arī mūsdienās, jo materiāli un zināšanas ir pieejamas,” Roberts iedrošina. Runājot par kaļķa apmetumu, viņš norāda: tā kā daudzi to redzējuši galvenokārt pilīs un muižās, nereti rodas priekšstats, ka tas piestāv tikai šādām celtnēm. Patiesībā kaļķa apmetums sastopams arī daudzos dzīvojamos namos Latvijas vēsturiskajās pilsētās, kā arī senās lauku viensētās. Kaļķa apmetumu sienām un griestiem viņš klājis gan šikās pilsētas privātmājās, gan atjaunotās guļbūvēs. Vēl nav sanācis strādāt tipveida daudzstāvenē, taču meistars ir pārliecināts, ka arī tur kaļķa apmetums sniegtu funkcionālu un gaumīgu rezultātu.
Visām gaumēm
Kaļķa apmetums ir plašs jēdziens, jo tas vairs nav tikai vienveidīgi grubuļains un gaiši pelēcīgs apdares materiāls. Arī tāds bieži tiek izmantots, bet to nereti papildina kāds virsējs slānis. Piemēram, klasisko kaļķa apmetumu var pārklāt ar itāļu Marmorino, kura sastāvā būs smalki samalts marmors, un uzklājot tas atgādinās pulētu marmoru. Tikmēr Travertino, kas sajaukts ar rupjāka maluma marmoru, dos izteiktu tekstūru, atgādinot travertīna akmens raksturīgo reljefu. Pēdējā laikā ļoti populārs ir daudzpusīgais mikrocements, bieži izmantots vannas istabās uz grīdām. Kaļķa apmetums ir dažādās dabiskās krāsās, un to var krāsot. Ir pieejams plašs dabīgo toņu klāsts, lai iederētos dažādos interjeros. Daudzi šaubās, vai šo materiālu var izmantot virtuvē un vannas istabā. Meistars norāda, ka var – atkarībā no sastāva to var piemērot visām telpām un lietot uz dažādām virsmām “Es teiktu, ka kaļķa apmetumam ir plašs pielietojums renovācijā un ekoloģiskajā būvniecībā. Tam ir augsta kvalitāte kā apdares materiālam iekštelpās un uz fasādēm, kā arī ļoti daudz seju – tas var būt klasisks, elegants, ļoti izteiksmīgs, neuzkrītoši balts, tumšs, pasteļu vai pavisam dabīgos toņos” viņš saka.
Neelpojošas zīda tapetes
Vēsturiskajās ēkās bieži novēroti bojājumi ar paaugstinātu mitrumu, sāļošanos, pelējumu un sūnošanos. Tas visbiežāk rodas no bojātām vai aizaugušām teknēm, defektiem un bojājumiem jumta konstrukcijās ziemeļu pusē vai zonās, kur ir maz saules, jo tur vairāk krājas mitrums. Arī cokola un pamatu zonas ir ar tām raksturīgiem bojājumiem. Šādām vietām labi noder praksē pārbaudītas kaļķa apmetuma receptes, lai gūtu labu rezultātu. “Pelējums iekštelpās ir aktuāla lieta. Vispirms jāatrod cēlonis, pēc tam – risinājums tā novēršanai. Kaļķa produkti ir sārmaini, ar augstu difūziju un pH līmeni, kas veido labu mikroklimatu telpā un ļauj izvairīties no pelējuma baktērijām,” viņš saka. Paveiktais labi izskatās un harmoniski iederas vidē. “Nesen renovēju dzīvokli vēsturiski būvētā mājā Čiekurkalnā, kur gan fasādei, gan iekštelpām bijis kaļķa apmetums. Tur iekštelpās bija salīmētas neelpojošas zīda tapetes, līdz ar to bija radīta laba vide mitrumam un pelējumam. Ar kaļķa apmetumu šādu problēmu nebūs, jo tas kā labs mitruma regulators uzņem un atdod mitrumu. “Apmest ar kaļķa apmetumu un tad to pārklāt ar neelpojošiem materiāliem nav racionāli, jo sienas neelpos,” viņš māca.
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