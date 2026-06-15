Atklājies, kas ir sieviete, kura smagi cieta haizivs uzbrukumā Sidnejas piekrastē
Noskaidrots, ka sieviete, kurai Sidnejas piekrastē nedēļas nogalē uzbruka haizivs ir35 gadus vecā skolotāja un gadu vecas meitas māmiņa Lea Stjuarte. Kā ziņo vietējie mediji, sieviete pēc uzbrukuma pārcietusi vairākas operācijas un jorpojām viņas veselības stāvoklis tiek raksturots kā kritisks.
Uzbrukums notika sestdien Kūdži pludmalē Sidnejā, kad Stjuarte peldēja netālu no krasta. Saskaņā ar ģimenes sniegto informāciju haizivs viņu vairākkārt sagrāba žokļos, smagi savainojot Leas roku un kāju. Uzbrukumā sieviete zaudēja arī ievērojamu asins daudzumu.
Sievietes brālis Džošua Stjuarts norādījis, ka Lea jau pārcietusi vairākas operācijas un joprojām atrodas kritiskā stāvoklī. "Mūsu ģimene ir šokēta un satriekta, ka kaut kas tāds varēja notikt ar mūsu mīļoto Leu," viņš rakstīja sociālajos tīklos, aicinot atbalstīt ģimeni ar ziedojumiem.
Traģēdijas brīdī pludmalē atradās arī Stjuartes gadu vecā meita, kuru pieskatīja ģimenes draugs, kamēr sieviete devās peldē. Bet viņas dzīvesbiedrs tajā laikā atradās ārzemēs un pēc traģisko ziņu saņemšanas nekavējoties atgriezās Austrālijā.
Leas ģimene sākusi ziedojumu vākšanu, lai segtu viņas ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumus, kā arī palīdzētu nodrošināt nākotni sievietes mazajai meitai. "Leai priekšā ir garš atveseļošanās ceļš, un jūsu atbalsts būtiski ietekmēs viņas dzīves kvalitāti, rehabilitāciju un spēju būt par vislabāko mammu savai mīļotajai meitai," norādīja Džošua.
Jau ziņots, ka sievieti izglāba 24 gadus vecais airēšanas čempions Čārlijs Verko, kurš, pamanot notiekošo, nekavējoties metās ūdenī. Viņš vēlāk medijiem stāstīja, ka sākotnēji viss ūdens bija sarkans. "Es sāku airēt uz notikuma vietu, lai pārliecinātos, vai viss ir kārtībā. Ūdenī bija ļoti daudz asiņu, un sākumā īsti nevarēju saprast, kas notiek," sacīja Verko.
"Tad viņa uz brīdi iznira virspusē, haizivs viņu atlaida, un es varēju viņai pietuvoties." Vēlāk viņš piebilda, ka haizivs bijusi aptuveni 3,5 metrus gara. Krastā Stjuartei palīdzību sniedza mediķi un glābēji, bet pēc tam viņa ar helikopteru tika nogādāta slimnīcā.