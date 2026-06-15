Kamēr visi smaidīja kamerām, Dveins Džonsons gaidīja vēža analīžu rezultātus
Dveins Džonsons atceras, kā filmas „Džumandži” reklāmas kampaņas laikā saņēmis satraucošas ziņas par veselību. Kamēr publikas priekšā nācās smaidīt un uzturēt možu garu, viņu pašu neatstāja trauksmainas domas par gaidāmajiem izmeklējumu rezultātiem.
Holivudas aktieris Dveins Džonsons atklājis, ka šā gada sākumā piedzīvojis nopietnu satraukumu par savu veselību, kad ārsti pieļāvuši iespēju, ka viņam varētu būt vēzis. Tas notika laikā, kad aktierim bija jāapmeklē viens no svarīgākajiem filmas „Džumandži” reklāmas pasākumiem – kino nozares konference “CinemaCon” Lasvegasā.
Džonsons uz sava ķermeņa pamanījis aizdomīgu veidojumu un vēl pirms ieplānotās došanās uz Lasvegasu paspējis apmeklēt ārstu. Pēc apskates mediķis skaidroja, ka, visticamāk, tas ir epididimīts jeb sēklinieka piedēkļa iekaisums, taču nevarēja izslēgt arī daudz nopietnāku diagnozi – vēzi.
Uzzinājis, ka aktierim gaidāma saspringta diena ar intervijām, pasākumiem un uzstāšanos publikas priekšā, ārsts ieteica jau nākamajā rītā veikt ultrasonogrāfijas izmeklējumu. Par nopietnajām veselības raizēm Džonsons pastāstīja intervijā žurnālam „Esquire”. Aktieris atzina, ka visu diennakti līdz izmeklējuma rezultātu saņemšanai dzīvojis neziņā un satraukumā. Bet viņam bija jābūt smaidīgam, jājoko un jāuzstājas publikas priekšā, it kā nekas nebūtu noticis.
Par laimi, aktiera lielākās bailes neapstiprinājās. Izmeklējumi uzrādīja, ka viņam nav vēzis, bet gan epididimīts – gana nepatīkama, taču ārstējama saslimšana. Dveins Džonsons intervijā apliecinājis, ka šobrīd ar viņa veselību viss ir kārtībā.