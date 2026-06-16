Kendala Dženere brīdina ģimeni. Ja par viņas mīlas dzīvi sāks veidot sižetus, viņa šovu pametīs!
Lai gan Kendala Dženere jau gadiem pieradusi dzīvot kameru priekšā (viņa ir viena no Kardašjanu-Dženeru klana pārstāvēm), ir kāda dzīves daļa, kuru viņa nevēlas pārvērst par televīzijas šovu.
Tiek ziņots, ka modele ir apņēmusies savu romānu ar aktieri Džeikobu Elordi turēt tālāk no realitātes šova „The Kardashians”, pat ja tādēļ nāktos spert visai radikālus soļus. Žurnāls “Star” vēsta, ka Kendala nevēlas, lai viņas attiecības ar seriāla „Eiforija” zvaigzni kļūtu par sižeta līniju ģimenes populārajā raidījumā. Turklāt viņa pat esot gatava pamest projektu, ja šis romāns kļūs par vienu no galvenajiem apspriestajiem tematiem.
„Problēma ir tāda – ja Krisai [Dženerei] radīsies vēlme šo stāstu izmantot šovā, viņa var pati to pieminēt vai apspriest ar kādu no meitām. Tādēļ Kendalai patiesībā nav lielas kontroles pār situāciju,” medijam norādījis anonīms avots.
Šis pats informācijas pienesējs apgalvo, ka Kendala šoreiz novilkusi stingru robežu, jo viņai “Džeikobs ir ļoti svarīgs un viņa nevēlas, lai māte sabojātu šīs attiecības”.
Tomēr ne visi Kardašjanu ģimenes lokā uz situāciju raugās līdzīgi. Kā apgalvo avots, Krisa Dženere uzskata, ka meitas bažas ir nedaudz pārspīlētas, taču Kendala negrasoties atkāpties no sava lēmuma.
Runas par Kendalas Dženeres un Džeikoba Elordi attiecībām izskan jau vairākus mēnešus. Pirmās tenkas parādījās pēc mūzikas festivāla “Coachella” kopīgas apmeklēšanas, bet vēlāk abi bija nofotografēti kopā Havaju salās. Viņi redzēti arī Losandželosā kopā ar Kailiju Dženeri un Timotiju Šalamē, kas tikai pastriprināja baumas, ka viņus vieno romantiskas jūtas. Vērīgākie fani redzējuši abi sarunājamies arī šā gada „Vanity Fair” rīkotajā “Oskaru” ballītē.
Pagaidām ne Kendala, ne Džeikobs publiski nav apstiprinājuši, ka ir pāris. Tomēr, ja izskanējušās ziņas ir patiesas, skaidrs ir viens — Kendala neiebilst, ja viņas vārds parādās līdzās Džeikoba Elordi vārdam ziņu virsrakstos, taču viņa noteikti nevēlas, lai tas kļūtu par kārtējo „The Kardashians” sēriju sižetu.