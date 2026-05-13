Izvēlies, veģetāro vai klasisko: divas perfektas lazanjas receptes
Ja apnikuši makaroni, lazanja ir alternatīva, kuru parasti akceptē arī bērni. Izvēlies, veģetāro vai ar gaļu.
Klasiskā dārzeņu un gaļas lazanja
Vajadzēs:
500 g maltu cūkgaļu vai liellopa gaļu
150 g sieru
2 tomātus
2 burkānus
1 nelielu kabaci vai gabaliņu ķirbja
1 sīpolu
mazliet ķiploka
lazanjas plāksnes
tomātu mērci
eļļu
sāli, piparus
Pagatavošana:
Nomizo un sarīvē burkānu, kabaci vai ķirbi nomizo un sagriez gabaliņos. Sasmalcini tomātu. Visu ber uz pannas un apcep. Tad uz pannas apcep gaļu kopā ar sīpolu, ķiploku un garšvielām. Pievieno saceptos dārzeņus, pielej tomātu mērci, samaisi.
Dziļajā cepešpannā kārtām liec lazanjas plāksnes un gaļas-dārzeņu pildījumu. Cep cepeškrāsnī 200 grādos aptuveni 35 minūtes. Tad pārkaisi ar sieru un cep vēl 10 minūtes.
Veģetārā cukīni lazanja
Sastāvdaļas:
1 kg cukīni
300 g tomātu
200 g rikotas
100 g parmezāna tipa siera
100 g mocarellas
10 g tomātu pastas
1 ola
1 sīpols
30 ml eļļas
3 daiviņas ķiploka
1 ēdk. olīveļļas
1 tējk. cukura
1 tējk. sakapātu pētersīļu
1 tējk. sakapāta bazilika
0,5 tējk. sakapāta vai kaltēta oregano
sāls, malti pipari pēc garšas
Pagatavošana:
1. Cukīni sagriez gareniski plānās šķēlēs. Iezied tās ar eļļu un katru ātri apcep uz pannas no abām pusēm. Var cept arī cepeškrāsnī – tad rūpīgi jāuzmana, lai cukīni nesakalst. Gatavo cukīni noliec malā.
2. Sīpolu un ķiploku sīki sagriez un apcep uz pannas olīveļļā. Pievieno gabalos sagrieztus toma'tus un sutini, līdz tie izšķīduši. Liec klāt tomātu pastu, baziliku, oregano, cukuru, sāli, piparus. Vāri, kamēr no mērces iztvaikojis liekais mitrums un tā sabiezējusi.
3. Bļodā samaisi rikotu ar sarīvētu parmezāna tipa sieru, olām un pētersīļiem.
4. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Liec cepamtraukā pāris karotes tomātu mērces un izlīdzini, klāj pāri trešo daļu cukīni šķēļu. Uz tām uzsmērē trešdaļu sieru maisījuma, tad trešdaļu tomātu mērces un pāri atkal kārto cukīni šķēles. Cep krāsnī 40 minūtes, līdz siers pilnībā izkusis un lazanja malās burbuļo.
5. Pirms griešanas gabalos ļauj lazanjai nedaudz atdzist.