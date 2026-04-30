Saldētavā aizķērušies dārzeņi? Idejas gardām maltītēm
Kamēr gaidām jauno ražu, tukšojam saldētavu. Sertificēta uztura speciāliste Olga Ļubina dalās idejās, kā gardi un veselīgi pagatavot saldētus dārzeņus.
Tītara fileja ar zaļajiem zirnīšiem
4 personām
Nepieciešams:
400–600 g tītara filejas
400 g saldētu zaļo zirnīšu
1–2 ēdk. olīveļļas
2–3 ķiploka daiviņas
svaiga piparmētra pasniegšanai
sāls, pipari – pēc garšas
citrona sula – pēc izvēles
Gatavošana:
1. Tītara fileju nomazgā, nosusini, sagriez kubiņos, pievieno sāli, piparus pēc garšas, uzlej ēdamkaroti olīveļļas un pievieno divas vai trīs daiviņas ķiploka. Visu samaisi un atstāj uz 10–15 minūtēm.
2. Zaļos zirnīšus liec aukstā ūdenī un vāri; kad ūdens sāk burbuļot, katlu noņem no uguns un atstāj zirnīšus verdošā ūdenī vēl 4 minūtes.
3. Uzkarsē pannu, uzlej eļļu un liec cepties tītara fileju. Svarīgi to nepārcept, citādi tā būs ļoti sausa. Pietiks ar 4–5 minūtēm.
4. Pirms pasniegšanas zaļos zirnīšus pārkaisi ar sakapātu piparmētru, var arī piepilināt nedaudz citrona sulas, un liec virsū tītara fileju.
Omlete ar dārzeņiem cepeškrāsnī
4 personām
Nepieciešams:
8 olas
200 ml piena
100 g siera
saldēti dārzeņi
sāls, pipari, oregano – pēc garšas
Gatavošana:
1. Saldētus dārzeņus apcep nelielā eļļas daudzumā. Olas nomazgā, pārsit un sakul. Pievieno pienu, garšvielas un sakul vēlreiz.
2. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem, ieeļļo cepamtrauku un liec tajā apceptus dārzeņus, pārlej pāri olu masu un liec cepties. Kad viss gandrīz gatavs, bet vēl derētu pacept piecas minūtes, uzber rīvētu sieru un atstāj omleti cepeškrāsnī vēl uz dažām minūtēm.
Kokosriekstu piena zupa ar dārzeņiem un garnelēm
4 personām
Nepieciešams:
400 g kokosriekstu piena
400 g saldētu dārzeņu
250 g garneļu
6–8 ķiršu tomāti
sāls, pipari, ingvers – pēc garšas
Gatavošana:
Verdošā ūdenī liec saldētu dārzeņu maisījumu un vāri, līdz tie pusgatavi. Tad pievieno kokosriekstu pienu, uzvāri, liec klāt garneles un sagrieztus ķiršu tomātus. Vāri vēl 5–7 minūtes. Beigās pievieno garšvielas (sāli, piparus, čili un ingveru) pēc garšas.