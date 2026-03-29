Kurus dārzeņus labāk pirkt saldētus, nevis svaigus: dietologi nosauc top 4
Daudzi speciālisti iesaka lietot svaigus un dabīgus produktus. Tomēr, ja runājam par svaigiem dārzeņiem, tie ne vienmēr ir labākais izvēles variants, raksta "Eating Well".
"Svaigi, sezonāli un vietējie dabīgie produkti ir lieliski, kad tie ir pieejami. Bet veselīga uztura nozīme ir arī pielāgošanās reālajiem grafikiem, budžetam un pieejamajiem produktiem. Tā kā lielākajai daļai cilvēku jau ir grūtības ievērot ieteikumus par augļu un dārzeņu patēriņu, mums jāatvieglo šīs mērķa sasniegšana, nevis jāapgrūtina," norādījusi dietoloģe Melisa Halasa.
Saldēti dārzeņi ne tikai ir ērti, bet bieži vien ir lētāki nekā to svaigie analogi, kā arī var būt barojošāki.
"Svarīgs ir laiks. Barības vielas laika gaitā dabiski sabrūk. Ja svaigi produkti dažas dienas guļ ledusskapī, to barības vielu saturs var samazināties," skaidroja Halasa. Tāpēc dietoloģe nosauc saldētus dārzeņus, kurus ir vērts pirkt.
Brokoļi
Brokoļi ir viens no labākajiem dārzeņiem, kurus ir vērts pirkt saldētus. Tos ātri sasaldē tieši pēc novākšanas, kas palīdz saglabāt C vitamīnu un citas barības vielas.
Savukārt svaigi brokoļi var zaudēt šīs vielas transportēšanas vai glabāšanas laikā ledusskapī. Lai iegūtu labāku tekstūru, tos ir ieteicams gatavot cepeškrāsnī vai tvaicēt tieši saldētus.
Ziedkāposti
Ziedkāposti plaši pieejami saldētā veidā un parasti ir lētāki nekā svaigi, īpaši pārejas periodos. Tāpat kā brokoļi, ziedkāposti labi saglabā savu tekstūru saldētā veidā.
Spināti
Daudzi salāti slikti sasaldējas, jo satur daudz ūdens, taču spināti un citi tumši zaļie lapu dārzeņi var kļūt par lielisku veidu, kā bagātināt ēdienus ar barības vielām. Spināti jau ir nomazgāti un sagriezti, kas ietaupa laiku, un tos var pievienot uzturvielas smūtijiem, zupām, mērcēm un sacepumiem.
Zirņi
Svaigi zirņi zaudē vairāk C vitamīna nekā saldēti. Tāpēc saldēti zirņi saglabā gandrīz visus vitamīnus, īpaši salīdzinājumā ar citiem konservēšanas veidiem, piemēram, konservēšanu kārbās vai žāvēšanu.