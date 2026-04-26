Ēdam garneles! Receptes katrai gaumei
Trīs vienkāršas dikti garšīgu garneļu ēdienu receptes. Izvēlies, gatavo un baudi!
Garneļu kokteilis
Viena no klasiskajām mērcēm, ko pasniedz pie jūras veltēm. Vēl izsmalcinātāku to var padarīt, ja pielej 20 ml laba konjaka.
4 personām
15 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
400 g vārītu, izlobītu garneļu
1 salātu galviņa
100 g vieglas majonēzes
60 g saldā krējuma
2 tējk. tomātu biezeņa
2 tējk. citrona sulas
1 tējk. maltas paprikas
½ tējk. malta ingvera
laima šķēlītes
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
1. Salātlapas saplucini gabalos un kārto četros šķīvjos.
2. Virsū uzber garneles.
3. Majonēzi sakul ar krējumu, tomātu biezeni, citrona sulu un garšvielām.
4. Mērci uzlej salātiem un izrotā ar laima šķēlītēm.
Ātrā zivju zupa ar garnelēm
Labi garšo ar grauzdētu baltmaizi un ķiploku majonēzi vai ķiploku sviestu. Garneles karsē tikai īsu brīdi, lai tās nekļūst sīkstas.
4 personām
40 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
200 g baltās zivs filejas
200 g vārītu, izlobītu garneļu
200 g laša filejas
2 burkāni
2 mazas kaltētas čili pākstis
1 puravs
1,5 l dārzeņu vai zivju buljona
2 ēdk. olīveļļas
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
1. Nomizotus burkānus un notīrītu puravu sagriez plānās šķēlēs.
2. Katlā sakarsē eļļu, ieber burkānus un puravus un pāris minūtes pasautē.
3. Saberz kaltētās čili pākstis un pievieno dārzeņiem.
4. Pielej buljonu, uzvāri un uz lēnas uguns turpini vārīt 7–8 minūtes.
5. Zivju filejas sagriez paprāvos gabalos. Pārkaisi sāli un piparus un uzmanīgi liec verdošajā buljonā. Uz pavisam lēnas uguns vāri kādas 10 minūtes.
6. Pāris minūtes pirms vārīšanas beigām pievieno garneles.
Spageti ar garneļu un dārzeņu mērci
Makaroni ideāli sader ar garnelēm, un, ja vēlas, mērcei var pievienot arī baltvīnu. Ja nepatīk salvijas un timiāna garša, var iztikt ar dillēm vai ļoti smalki sakapātiem pētersīļiem.
4 personām
30 minūtes pagatavošanai
Sastāvdaļas:
300 g vārītu, izlobītu garneļu
250 g spageti
2 nelieli sīpoli
2 ķiploka daiviņas
1 neliels burkāns
1 mazs cukīni
1 maza paprikas pāksts
1 tomāts
3–4 ēdk. olīveļļas
dažas salvijas lapiņas
timiāna zariņš
sāls, malti baltie pipari
Gatavošana:
1. Spageti liec verdošā sālsūdenī un izvāri atbilstoši norādei uz iesaiņojuma. Nokās.
2. Nomizotus sīpolus un ķiplokus ļoti smalki sakapā. Tomātu sagriez daiviņās. Salviju sagriez strēmelēs, timiānam nobrauki lapiņas.
3. Cukīni pārgriez gareniski uz pusēm un sagriez plānās šķēlēs. Burkānu sagriez smalkos gabaliņos, iztīrītu papriku – strēmelēs.
4. Dziļā pannā sakarsē eļļu, ieber sīpolus un ķiplokus un pāris minūtes pasautē.
5. Pievieno burkānus un papriku un sautē vēl kādas 2 minūtes, tad iemaisi cukīni, timiānu un salviju, pieber sāli un piparus un turpini sautēt vēl pāris minūtes.
6. Iemaisi garneles un spageti un strauji uzkarsē.