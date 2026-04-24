Sarīko zivju dienu un pagatavo mencu! Trīs lieliski ēdieni
Mencas ir vienas no garšīgākajām baltajām zivīm. Tām ir maiga tekstūra, maz asaku, un tās var nopirkt gandrīz visos veikalos – ja ne svaigas, tad saldētas noteikti.
Mencas sacepums
Šajā receptē var izmantot arī kūpinātu zivs fileju.
40 minūtes
4–6 personām
Sastāvdaļas:
ap 800 g mencas filejas
750 ml piena
50 g parmezāna
50 g Čedaras siera
4 tostermaizes šķēles
2 šalotes sīpoli
2 ēdk. sviesta
2 ķiploka daiviņas
1 ēdk. miltu
½ tējk. sinepju
½ tējk. sāls
Gatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 185 grādiem. Mencu sagriez nelielos gabalos un liec cepamtraukā vienā kārtā. Maizes rikas ieliec krāsnī un apgrauzdē, līdz tās ir gaiši brūnas, tad atdzesē un sadrupini.
2. Šalotes sīpolus un ķiplokus sīki sagriez. Izkausē katliņā sviestu un divas minūtes apcep tajā sīpolus un ķiplokus. Pieber miltus un cep vēl minūti. Pieliec sinepes un pielej pienu. Visu intensīvi sakul un uzvāri, lai mērce sabiezē. Iemaisi abu veidu sieru un, ja nepieciešams, pievieno sāli.
3. Lej mērci uz zivs un pārkaisi ar sadrupināto maizi. Cep krāsnī 25 minūtes, līdz mērce kārtīgi burbuļo. Lieliski garšos ar kartupeļu biezeni.
Mencas pīrāgs
Pīrāgam var izmantot arī smilšu mīklu.
1 stunda 30 minūtes
4–6 personām
Sastāvdaļas:
400 g mencas
400 g kārtainās mīklas
200 g vārītu rīsu
4 vārītas olas
1 jēla ola
1 ēdk. sakapātu diļļu
sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Uzkarsē krāsni līdz 190 grādiem. Mencas fileju liec cepamtraukā, pārlej ar vārošu ūdeni, ļauj pastāvēt 10 minūtes, tad ūdeni nolej un fileju saplucini nelielos gabaliņos. Apsāli un sapiparo.
2. Rīsus sajauc ar kapātajām dillēm. Vārītās olas sarīvē uz sakņu rīves.
3. No kārtainās mīklas izgriez 25 cm diametra apli. Uz tā puslokā uzber rīsus, atstājot 2 cm no malām tukšus. Uz rīsiem liec sarīvēto olu, uz tās kārto zivs gabalus. Sakul jēlo olu un apsmērē brīvo malu.
4. Pārsedz pildījumu ar brīvo mīklas pusi un piespied maliņu. Apsmērē pīrāgu ar olu. No mīklas atgriezumiem var izgriezt puķītes, lapiņas vai ko citu un izrotāt pīrāgu. Cep cepeškrāsnī 40 minūtes. Gards gan silts, gan atdzisis.
Mencas zupa
Zupai pirms pasniegšanas var pievienot ēdamkaroti franču liķiera Pastis.
35 minūtes
4 personām
Sastāvdaļas:
500 ml zivs vai vistas buljona
400 g mencas filejas
200 ml saldā krējuma
4 kartupeļi
4 ķiploka daiviņas
1 burkāns
1 fenhelis
1 sīpols
6 ēdk. olīveļļas
2 ēdk. tomātu pastas
2 ēdk. sakapātu diļļu
2 ēdk. sakapātu pētersīļu
1 ēdk. citrona sulas
½ tējk. Tabasco mērces
Gatavošana:
1. Sīpolu un ķiploku sīki sagriez. Fenheli, burkānus, kartupeļus nomizo un sagriez kumosa lieluma gabalos.
2. Katliņā lej eļļu un apcep tajā sīpolu un ķiploku. Ber klāt fenheli, kartupeļus un burkānus, visu samaisi un uz lielas uguns cep 2–3 minūtes. Pielej buljonu, uzvāri un turpini vārīt uz lēnas uguns 10 minūtes, līdz dārzeņi mīksti.
3. Mencu sagriez nelielos gabalos un iepeldini zupā. Vāri vēl 2 minūtes.
4. Pievieno zupai saldo krējumu, tomātu pastu, Tabasco, citrona sulu un sagrieztos zaļumus. Vēlreiz uzvāri, tad nogriez uguni. Pagaršo, vai nevajag pievienot sāli vai piparus. Ļauj zupai pastāvēt 10 minūtes, tad pasniedz.