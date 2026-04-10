Jurista padoms bez maksas: kāpēc un kā to var saņemt?
Ko darīt, ja dzīve tā samežģījusies, ka bez jurista neiztikt, taču dārgu speciālistu nevari atļauties? Varbūt padomu vari dabūt par brīvu? Skaidro Tiesu administrācijas direktora vietniece juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem jautājumos Jeļena Bārbale.
Kad vari nemaksāt?
* Ja tev ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ko apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa.
* Ja tu pēkšņi esi nonākusi situācijā, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību, piemēram, stihisku nelaimju, vardarbības gadījumā.
* Ja tu atrodies pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, ko apliecina iestādes izsniegta izziņa.
Kādās situācijās vari vērsties pēc palīdzības?
* Ģimenes tiesībās – laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesības, paternitātes noteikšana u. c.
* Saistību, dzīvokļu, īpašumu un lietu tiesībās – parāda un zaudējumu piedziņa, apsaimniekošanas pienākumu nekvalitatīva izpilde, dāvinājuma līguma atcelšana, kopīpašuma izbeigšana, izlikšana no dzīvojamās platības u. c.
* Darba tiesībās – uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu, atjaunošana darbā, algas piedziņa u. c.
* Fiziskas personas maksātnespējas gadījumā – pieteikums tiesai, ja parādsaistības pārsniedz 5000 eiro.
* Zvērināta tiesu izpildītāja rīcība – sūdzība tiesai, ja ir veiktas prettiesiskas darbības.
* Mantojuma tiesības – mantojuma strīdi, testamenta apstrīdēšana u. c.
* Citas lietas – juridiska fakta konstatēšana, personas rīcībspējas ierobežošana u. c.
* Administratīvajās lietās – bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību u. c.
* Citās administratīvajās lietās, vēršoties tiesā – tiesa (tiesnesis) piešķir juridisko palīdzību, ievērojot lietas sarežģītību un fiziskās personas mantisko stāvokli; administrācija, pamatojoties uz tiesas lēmumu, norīko personai juridiskās palīdzības sniedzēju.
* Satversmes tiesas procesā – ja sākotnēji, ar konstitucionālo sūdzību vēršoties Satversmes tiesā, pieņemts lēmums par atteikšanos ierosināt lietu juridiskā pamatojuma neesamības vai nepietiekamības dēļ.
* Kriminālprocesā – aizstāvības nodrošināšana kriminālprocesā, pārstāvības un juridiskās palīdzības nodrošināšana cietušajiem u. c. Lai saņemtu juridisko palīdzību kriminālprocesā, personai jāvēršas pie kriminālprocesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora vai tiesneša).
* Trauksmes cēlējam tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību ir tad, ja pirmšķietami persona atzīta par trauksmes cēlēju un trauksmes celšanas dēļ tai ir radušās nelabvēlīgas sekas.
Kādi dokumenti nepieciešami?
Iesnieguma veidlapa valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam. Veidlapu var saņemt pašvaldībā – sociālajā dienestā un bāriņtiesā vai Tiesu administrācijā, klientu apkalpošanas centrā, kā arī iestādes tīmekļa vietnē. Dokumentu kopijas, kas saistītas ar lietu un sava statusa pierādīšanu.
Kur iesniegt?
*Izmantojot e-pakalpojumu portālā latvija.lv.
* Nosūtot pa pastu Tiesu administrācijai Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
* Klātienē – Tiesu administrācijā Raiņa bulvārī 15, Rīgā.
* Elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un to nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@ta.gov.lv.