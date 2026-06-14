Šodien Pasaules kausa finālturnīrā iesaistīsies Eiropas smagsvari - Vācija un Nīderlande
Pasaules kausa finālturnīrā svētdien uzmanības centrā nonāks Eiropas futbola grandi Vācija un Nīderlande, kas uzsāks cīņu par vietu izslēgšanas spēlēs.
Kamēr četrkārtējā pasaules čempione Vācija centīsies izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem pret finālturnīra debitanti Kirasao, Nīderlandi gaidīs krietni nopietnāks pārbaudījums pret vienmēr bīstamo Japānas izlasi. Tikmēr svarīgus punktus centīsies izcīnīt arī Kotdivuāra, Ekvadora, Zviedrija un Tunisija.
E grupā Hjūstonā plkst. 20.00 pēc Latvijas laika Vācija tiksies ar Kirasao, plkst. 23 Dalasā F apakšgrupā maču sāks Nīderlande un Japāna, plkst. 2 Filadelfijā būs E grupas spēle starp Kotdivuāru un Ekvadoru, bet plkst. 5 F grupā Monterejā būs Zviedrijas un Tunisijas cīņa. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Vācija ir četrkārtēja čempione, savu pēdējo titulu izcīnot 2014. gadā, bet nākamajās divās meistarsacīkstēs vāciešiem neizdevās izkļūt no apakšgrupas. Nīderlandes Karalistes sastāvā esošā Kirasao spēlē savā pirmajā finālturnīrā.
Nīderlande un Japāna tikās arī 2010. gada finālturnīra apakšgrupā, kur savstarpējā spēlē ar 1:0 uzvarēja nākamie vicečempioni nīderlandieši. Kotdivuārai un Ekvadorai šī būs pirmā tikšanās Pasaules kausā, tāpat kā Zviedrijai un Tunisijai, kas līdz šim savā starpā spēlējušas pārbaudes spēlēs, turklāt pirms vairāk nekā 20 gadiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.