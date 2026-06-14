Harija Stailsa 58 gadus vecā mamma parāda savu satriecošo figūru peldkostīmā
Harija Stailsa mamma Anna Tvista devusies atpūtā uz Grieķijai piederošo Korfu salu. Viņa piesaistījusi sekotāju uzmanību ar savu lielisko izskatu peldkostīmā. Popzvaigznes māte ar šiem attēliem pati padalījusies sociālajos tīklos.
58 gadus vecā divu bērnu mamma pozēja melnā peldkostīmā ar dziļu dekoltē, baudot dzērienu un veldzējoties baseinā. Fotogrāfijās viņa demonstrēja lielisku fizisko formu.
Kādā no attēliem Anna iepozēja kopā ar draudzeni Šarlīnu Evansu, un abas acis bija piesegušas ar stilīgām saulesbrillēm. Harija mamma bija ģērbusies kakao krāsas topiņā un šortos ar lapu rakstu. Daloties iespaidos par ceļojumu, Anna rakstīja: “Dažas brīnišķīgas dienas, kopā ar Šarlīnu Evansu skaistajā Korfu salā. Sajust saules siltumu uz ādas, vērot zilās debesis un klausīties jūras šalkās ir īsta maģija. Īsts veldzējums dvēselei.”
Tiek ziņots, ka Anna mājās atgriežas tieši laikā, lai atbalstītu savu dēlu Hariju, kurš sācis 12 koncertu ciklu Londonas Vemblija stadionā, turpinot pasaules turneju “Together, Together”. Mūziķis savu uzstāšanos Vemblijā sāka 12. jūnijā, bet koncerti paredzēti arī 13., 17., 19., 20., 23., 26., 27. un 29. jūnijā, kā arī 1., 3. un 4. jūlijā.
Savu jaunāko pasaules turneju Harijs Stailss uzsāka aizvadītajā mēnesī ar desmit koncertiem Amsterdamā. Vēlāk paredzēti arī četri koncerti Brazīlijā, seši Meksikā un vērienīga 30 koncertu sērija Ņujorkas leģendārajā “Madison Square Garden”. Turneja noslēgsies Austrālijā šā gada decembrī.
Annai Tvistai ir divi bioloģiskie bērni — podkāstu veidotāja un autore Džemma Stailsa un dziedātājs Harijs Stailss. Laulībā ar nu jau mūžībā aizgājušo Robinu Tvistu viņa kļuva par pamāti diviem vīra bērniem.