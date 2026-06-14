Neraugoties uz graujošo sakāvi vēlēšanās, Orbāns pārvēlēts par "Fidesz" līderi
Bijušais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns sestdien tika atkārtoti ievēlēts par Ungārijas konservatīvās partijas "Fidesz" priekšsēdētāju, neraugoties uz partijas graujošo zaudējumu aprīlī notikušajās parlamenta vēlēšanās.
Par Orbāna pārvēlēšanu partijas kongresā nobalsoja 729 no 737 delegātiem. Tiesa, viņam pārvēlēšanās pretī nestājās neviens konkurents. Pēc vēlēšanu sakāves bija izskanējuši aicinājumi politiķim atkāpties no aktīvās politikas, tomēr viņš nolēma turpināt darbu partijas vadībā. Uzrunājot kongresa delegātus, Orbāns uzsvēra savu apņēmību atgriezt partiju pie varas. "Es nepadošos. Nekad, nekad, nekad, nekad un nekad nepadošos," sacīja politiķis.
62 gadus vecais Orbāns vairāk nekā desmit gadus bija viens no redzamākajiem labējā flanga politiķiem Eiropā, kas veidoja ciešas attiecības arī ar ASV konservatīvajiem politiķiem. Viņš pats savu pārvaldības modeli raksturoja kā "neliberālu demokrātiju", kas bieži izraisīja kritiku no Ungārijas kaimiņvalstīm, Eiropas Savienību un cilvēktiesību aizstāvjiem.
Aprīlī notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja opozīcijas līdera Pētera Maģara vadītā "Tisza" partija, kas ieguva divu trešdaļu vairākumu parlamentā, vienlaikus iegūstot pietiekamu atbalstu, lai mainītu Orbāna valdīšanas laikā pieņemtās konstitucionālās reformas.
Tikmēr sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka "Fidesz" popularitāte pēc vēlēšanām turpina samazināties. Maijā veiktā "Publicus Institute" aptauja rāda, ka "Tisza" atbalsta 55% vēlētāju, bet "Fidesz" reitings sarucis līdz 17%, kas ir ievērojami mazāk nekā vēlēšanās iegūtie 39%.