Laulība uz papīra. Kā tas var apdraudēt tavu nākotni, skaidro juriste
Daudziem cilvēkiem ir grūti šķirties no laulātā, ja dzīvo atsevišķi, jo šķiet, ka tas nav nepieciešams. Tomēr oficiāla šķiršanās var būt svarīga, lai pasargātu sevi no finansiāliem un juridiskiem riskiem, kas var rasties no formāli esošas laulības.
Situācijas, kad laulība jau sen izirusi un sieviete dzīvo viena jau daudzus gadus, bet oficiāli joprojām ir precējusies, nav retums. Juristu pieredze liecina, ka no šķiršanās nereti attur bažas, ka tas ir dārgi, ilgi un nervus plosoši. Tomēr var pienākt brīdis, kad šāda formāli eksistējoša laulība sagādās daudz lielākus finansiālus zaudējumus un emocionālus pārdzīvojumus nekā tad, ja viss būtu izdarīts laikus.
Skaidro Latvijas Universitātes lektore, Mg. iur. Alise Reide.
Parādā viņš, parādā tu
Pat ja laulība eksistē vairs tikai uz papīra, tev ir jāatbild par otra laulātā saistībām. Visbiežāk tā notiek saistībā ar nekustamo īpašumu, kas iegūts laulības laikā. Var šķist – ja jau zemesgrāmatā īpašuma tiesības ir reģistrētas uz viena laulātā vārda, tas automātiski pasargā no iespējamiem kreditoriem. Nē! Ja zemesgrāmatā nav atzīmes jeb piemetinājuma par to, ka nekustamais īpašums, kas reģistrēts tikai uz tava vārda, ir tava atsevišķā manta, bet tavs likuma izpratnē joprojām esošais, kaut reāli jau bijušais vīrs iekūlies parādos, vīra kreditoru intereses aizsargās Augstākās tiesas Senāta 29.04.2020. nolēmums lietā Nr.SKC-107/2020. Tas nozīmē, ka pēc likuma tavs īpašums ietilpst laulāto kopīgajā mantā un vīra kreditori var vērst parāda piedziņu uz tavu nekustamo īpašumu. Tādēļ viens no veidiem, kā sevi pasargāt, ir vērsties pie notāra un, vienojoties ar otru laulāto, sagatavot nostiprinājuma lūgumu par šāda piemetinājuma reģistrēšanu zemesgrāmatā.
Vai ir tiesības saņemt mantojumu?
Kad viens no laulātajiem dodas viņsaulē, vairumā gadījumu viņš atstāj mantojumu. Tieši tad mēdz uzrasties formāli esošais laulātais, kuru tuvinieki nav redzējuši gadu desmitiem, lai saņemtu savu mantojuma daļu. Jo, lai mantotu, likuma izpratnē savstarpējām attiecībām – šajā gadījumā to neesamībai – nav lielas nozīmes, svarīgs ir laulātā statuss. Atrisināt šādu situāciju var ar testamentu. Testamentā jānorāda, kam mantojumu novēl, kā arī tas, ka laulātais tiek atstumts no tiesībām saņemt neatņemamo daļu, un konkrēti jāpamato, kādēļ. Piemēram, jāuzraksta, cik ilgu laiku jau dzīvo atsevišķi (vismaz vairāk nekā gadu) un laulība faktiski ir izirusi. To paredz Civillikuma 431. panta 3. punkts.
Kā ārstēsim?
Ja kādreiz nonāksi medicīniski sarežģītā situācijā, kad pašai nebūs iespējams pieņemt lēmumu saistībā ar ārstēšanos vai atteikšanos no tās, un nebūsi pilnvarojusi personu, kurai ārkārtas gadījumā uzticēsies, šīs tiesības mediķi piešķirs laulātajam. Jautājums – vai esi tam gatava? Ja ne, ieteicams pilnvarot savu uzticības personu. To vari izdarīt portālā e-veselība vai noformēt atsevišķu pilnvaru, piemēram, pie notāra.
No pienākumiem neviens neatbrīvo
Mēdz būt arī tā – tavs joprojām uz papīra esošais vīrs nonāk pansionātā, un tu uzzini, ka no sava maka jāpiemaksā starpība par viņa uzturēšanos šajā ārstniecības iestādē. Kādēļ? Jo likuma izpratnē laulātajam ir pienākums uzturēt otru laulāto. Tas atkal ir stāsts par laulātā statusu, nevis attiecībām reālajā dzīvē. “Šis un pārējie piemēri apliecina, ka tiesiskā noteiktība ir svarīga. Dzīve ir neparedzama, tādēļ nevajag paļauties uz to, ka ir labi tā, kā ir,” uzsver Alise Reide.
Zināšanai
* Ja starp laulātajiem nepastāv strīdi par kopīgās mantas sadali un nepilngadīgo bērnu aizgādību, izirušu laulību gan lētāk, gan ātrāk, gan demokrātiskāk var izšķirt pie notāra. Tikties ar notāru vari arī virtuāli, izmantojot www.latvijasnotars.lv.
* Ja ir neskaidri jautājumi, vari vērsties LU Juridiskajā fakultātē. Tur darbojas Juridiskās prakses un palīdzības centrs – studenti Latvijas vadošo zvērinātu advokātu uzraudzībā bez maksas risina klientu lietas darba, dzīvokļu un ģimenes tiesībās. Kontakti: tālr. 67034737; e-pasts: zile.gereisa@lu.lv