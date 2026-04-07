9 veidi, kā izmantot vārītas olas pēc Lieldienām
Zaļas, dzeltenas, koši brūnas un citos varavīksnes toņos krāsotas olas ir neatņemama Lieldienu sastāvdaļa. Un kuram gan nav gadījies pārcensties un nokrāsot krietni vairāk olu, nekā iespējams apēst gardu muti? Ko iesākt ar pāri palikušajām olām, stāsta ēdienu eksperte Zane Grēviņa (Našķoties Zane).
Peldini zupā!
Visvienkāršākais variants, kā tikt vaļā no Lieldienu olām, ir tās pārgriezt uz pusēm vai sasmalcināt sīkāk un pievienot zupām. “Pārliecības ir dažādas, vienā virtuvē olai atrodas vieta aukstās zupas šķīvī, citā tas ir tabu. Mēs ģimenē diez ko neaizraujamies ar olu pievienošanu zupām, bet to var darīt: ola piestāvēs gan skābeņu zupai, gan aukstajai biešu zupai un kārtīgam liellopa buljonam, bet pavasarī it īpaši nātru zupai,” stāsta Rimi garšu gide Zane Grēviņa.
Pārvērt smēriņos!
Lai kā būtu ar zupām, pret gardiem smēriņiem iebilst vien retais, un vārītas olas ir izcila smēriņu sastāvdaļa. “Izcila kombinācija ir tunča smēriņš ar olām, maurlociņiem, majonēzi un sarkano sīpolu. Var likt klāt avokado, bet man tieši patīk tā majonēzīgā, tuncīgā, olīgā garša. Arī mencu aknu salāti no olām, sīpoliem, konservētām mencu aknām, sāls un pipariem smēriņa konsistencē ir ļoti garšīgi,” iesaka Zane un atgādina – smēriņi piestāvēs gan grauzdiņiem un ūdens kliņģeriem, gan beigeļiem un maizītēm, bet jebkura maizīte ir garšīgāka apgrauzdēta.
Liec vēderā pīrāgiem un lavašam!
Olas lieliski noder arī kā pīrāgu pildījums, kas labi sader ar rīsiem, zaļumiem, saceptām sēnēm, dārzeņiem vai spinātiem un dažādiem sieriem. Olas padarīs pīrāgu ne tikai garšīgāku, bet arī sātīgāku. Savukārt lavašā ietītas sasmalcinātas olas ar auksti kūpinātu lasi, krabju nūjiņām, kausētiem sieriem vai sarīvētu gurķi un zaļumiem ir jau teju vai klasika – tāpat kā kārtīgas, ar mīlestību gatavotas ķilavu maizītes.
Piepildi (tikai ne garlaicīgi)!
Vesela garšu pasaule atklājas, ļaujot vaļu radošumam, ja nolemts gatavot pildītas olas. “Agrāk ballītēs vienmēr gatavoja viena veida pildītas olas ar majonēzi un sinepēm, uzstutēja virsū dilli vai pētersīli, un tas tad tur vīta visu vakaru, bet iespējas ir daudz plašākas. Var pievienot pildījumam bietes vai spinātus, lai olas sanāk krāsainas, vai arī iemērkt pašu olu ar griezuma vietu uz īsu brīdi biešu sulā vai kurkumas maisījumā un tad likt iekšā klasisko pildījumu – izskatīsies superīgi. Virsū blakus dillītei var likt kaperus un auksti kūpinātu lasi vai kārtīgi sakraukšķinātu bekonu, un parasta vārīta ola iegūst pavisam citu raksturu,” saka Zane.
Marinē!
“Daudziem ir aizspriedumi, es tiešām nezinu, kāpēc. Var marinēt biešu sulā, sojas mērcē, ķiplokos, ingverā, čili piparos, sezama sēklu eļļā. Sojas mērcē un sezama sēklu eļļā marinēta ola ar parasto roltonu un lociņiem ir gatavs ātrais ramen! Šim nolūkam gan labāk būtu izvēlēties mīksti vārītu olu, bet var marinēt arī cieti vārītu,” stāsta Našķoties Zane.
Ieturi brokastis kā restorānā!
Īpašs gardums svētku brokastīm ir garneļmaizes – silts kruasāns ar krēmsieru vai sviestu, vārītas olas, salātlapas, citrons, malti melni pipari, garneles un – šajā paēdienā obligāta! – majonēzes restīte. Oriģinālus sendvičus var pagatavot arī bez maizes: pārgriež olu uz pusēm, dzeltenumu sajauc ar sinepēm, majonēzi un citrona sulu, iepilda atpakaļ, bet, pirms savienot olu pusītes, vidū liek salocītu šķiņķīti, sarīvētu papriku vai gurķi, tomāta šķēlīti un visu sasprauž ar iesmiņu.
Pagatavo salātus!
“Nu, un, protams, bez olām neiztiek dažnedažādi salāti – gan klasiskie kā siļķe kažokā, siera salāti vai rasols, gan kartupeļu salāti neskaitāmās variācijās, kas īpaši piestāv grila sezonai, vai, piemēram, manas mammas gājiens – sasmalcināti puravi ar sakapātām olām, vārītām lēcām un majonēzi. Mums ģimenē ļoti labi iet arī jauno kāpostu salāti ar vārītām olām, kukurūzu, papriku un majonēzi,” atklāj Zane Grēviņa un iesaka izmēģināt arī zaļo lapu salātu maisījumu ar ceptu vistu vai apceptu bekonu, avokado, olām, tomātiem, majonēzi un citrona sulu, kā arī pastas salātus ar vārītiem makaroniem, šķiņķa kubiņiem, sīpolu, papriku, kukurūzu, selerijas kātu, lociņiem, krējumu, sinepēm, sāli un pipariem.
Izmēģini citādu mērci!
Starp citu, mājas majonēzi vai Cēzara salātu mērci var pagatavot ne tikai no jēliem, bet arī no vārītiem olu dzeltenumiem, pievienojot eļļu un pēc izvēles kariju, zaļumus, citrona sulu utt.
Kartupeļu salāti
Nepieciešams:
500 g ar mizu vārītu kartupeļu;
6 cieti novārītas olas;
300 g marinētu gurķīšu;
3 selerijas kāti;
300 ml majonēzes;
1 paliels sīpols;
4 ēdamkarotes etiķa;
1 ēdamkarote Dižonas sinepju;
1/4 tējkarotes maltu melno piparu;
+ kārtīga svaigu loku buntīte pasniegšanai;
+ sāls pēc garšas tiem, kam tā pietrūkst.
Pagatavošana
Novārītus kartupeļus nomizo un sagriež apmēram 1,5 cm lielos gabalos, sīpolus smalki sakapā, olas pārgriež uz pusēm gareniski un katru pusi sadala vēl 3 daļās, selerijas kātus pārgriež uz pusēm gareniski un sagriež nelielos kriksīšos, mazāka izmēra marinētos gurķīšus – vienkārši ripiņās, lielākajiem ripiņas pārgriež vēl uz pusēm.
Pagatavo mērci, sajaucot majonēzi ar sinepēm, etiķi un maltiem melnajiem pipariem.
Kartupeļus, olas, selerijas, sīpolus un marinētos gurķus samaisa ar mērci. Ja nepieciešams, šajā brīdī var pievienot sāli. Kartupeļu salātus pasniedz bagātīgi pārbērtus ar sakapātiem lociņiem.