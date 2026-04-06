Cik dienas drīkst glabāt un lietot uzturā Lieldienās neapēstās vārītās olas?
Lieldienas pagājušas, bet ne vienam vien ledusskapī stāv olu kaujas pārcietušās, bet neapēstās olas. Cik dienas ledusskapī drīkst uzglabāt vārītu olu?
“Vislabāk olas ir ēst uzreiz pēc vārīšanas. Lobītas olas ir jāuzglabā ledusskapī un būtu jāapēd divu trīs dienu laikā. Ja Lieldienu olas ir nelobītas un tās uzglabā ledusskapī, uzturā tās var lietot aptuveni nedēļu,” skaidro šefpavārs Normunds Baranovskis.
Šefpavārs stāsta, ka viņu ģimene parasti krāso ne vairāk kā 10 olas: “Ģimenē esam četri cilvēki, olu kaujām katram sanāk divas olas un ar to ir pietiekami”. Tomēr arī viņu ģimenei pēc svētkiem parasti pāri paliek kāda neapēstā ola, kas vēlāk tiek izmantotas salātos vai skābeņu zupā.
“Pavasarim piestāv skābeņu zupa – tajā olas lieliski iederas. Var vārīt arī nātru zupu – vāra tāpat kā skābeņu zupu, skābeņu vietā liekot jaunās nātres,” iesaka Normunds Baranovskis. Tāpat vārītās olas viņš rosina izmantot dažnedažādos salātos – ne tikai siļķē kažokā, bet arī, piemēram, siera salātos, Cēzara salātos, kartupeļu salātos, dažādos zivju salātos. Viņš atgādina, ka olas vienmēr lieliski sader ar tunci: rīvētas olas sajauc ar tunci savā sulā, pievieno majonēzi un sanāk ļoti labs smēriņš uz maizes. Var gatavot vēl vienkāršāku smēriņu – samīcīt olas ar majonēzi. Vai olu kopā ar avokado pasniegt uz sviestmaizes.