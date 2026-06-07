Turpinām apgūt ķīniešu ābeci: testējam "Omoda 9"
Latvijas tirgū parādījies jauns Ķīnas autoražotāju zīmols - "Omoda". Jauns.lv nolēma izmēģināt tā smalkāko un dārgāko modeli - ārējās uzlādes hibrīdu "Omoda 9".
Ķīniešu autoražotāju Eiropas tirgū saviesies jau tik daudz, ka laikam jāsāk to nosaukumus pierakstīt, lai pamazām iemācītos un apgūtu šo Ķīnas ābeci. Ievadam īsa lekcija par Ķīnas autobūves hierarhiju. Proti, viens no lielākajiem Ķīnas autoražotājiem "Chery" (arī tas ir pārstāvēts Latvijas tirgū, taču par "Chery" mašīnām parunāsim kādā citā reize') mašīnas būvē ne tikai ar šo zīmolu, bet ar vēl dažiem. Viens no tiem ir arī Latvijā pārstāvētais "Jaecoo", kas piedāvā salīdzinoši lētas automašīnas, savukārt stilīgo un tādu kā zemākā līmeņa "premium" segmentu pārstāv tā māsasuzņēmums "Omoda". Kā skaidro ķīnieši, šis nosaukums ir saliktenis no vārdiem "oxygen" jeb skābeklis un "moda", tātad kaut kas modīgs un moderns. Paraudzīsimies, cik tad modīgs ir "Omoda 9".
Diskrētie pīkstuļi un trīs pogas
Vizuāli "Omoda 9" nekādi izcili stilīgu iespaidu nerada. Mūsdienu krosoveram tradicionālas formas, bet kopējo izskatu maķenīt atsvaidzina diezgan agresīvā dizaina radiatota reste. Bet citādi nekas tā īsti skatu nepiesaista. Šis noteikti nav tas automobilis, uz ko cilvēki ielās atskatās. Ja nu vienīgi tas būtu kādā košākā krāsā par ierasti pelēcīgo vai sudraboto.
Kāpjam iekšā. Arī te nekādu lielu pārsteigumu nav. Divi ekrāni: vadītāja pusē ar visiem būtiskakajiem braukšanas parametriem, bet centrā displejs multimediju sistēmas vadībai un automašīmas detalizētākiem iestatījumiem. ieskaitot visus braukšanas asistentus. Ar vadītāja displeju gan ir neliela problēma - stūre aizsedz ekrāna augšpusē izvietoto informāciju, tostarp par ārpusē esošo gaisa temperatūru. Lai kā centos pieregulēt stūres augstumu, ideālu variantu tā arī neatradu. Centrālajā displejā varam pieregulēt auto iestatījumus un tikt vaļā no kaitinošajiem pīkstuļiem par ātruma pārsniegšanu, uzbraukšanu ceļa marķējumiem, novēršanos no ceļa un tamlīdzīgi. Labā ziņa ir tā, ka "Omoda" šie pīkstuļi uzvedas salīdzinoši diskrēti un pārāk nekrīt uz nerviem.
Par "Omoda" attiecībām ar telekomunikāciju pasauli man palika daži neatbildēti jautājumi. Kā pieslēgt tālruni caur "CarPlay", es tā arī nesapratu. Vēlāk noskatījos pāris pamācības "YouTube" un izskatās, ka iespējams tomēr tas ir, taču citās automašīnās šis process kaut kā ir stipri vienkāršāks. Pavisam dīvaini bija ar radio, ko nolēmu paklausīties, ja jau "Spotify" pasaule man šoreiz paliek slēgta. Strenču apkaimē ieslēdzu radio - un secināju, ka ne vella nevaru uztvert. Vienīgā stacija, ko atrada automātiskā meklēšana, bija "Eiropas Hitu Radio". Un vēl viena stacija, kas, ja ticēt displejā redzamajam uzrakstam, bija "Radio SWH Rock", tikai nez kādēļ tā raidīja skaidrā igauņu valodā... Tuvāk Rīgai parādījās arī Latvijas radio 1. programma. Savukārt nākamajā dienā Rīgā jau mašīnas radio uztvēra visas iespējamās stacijas, tādēļ tā arī paliku neziņā, kādi untumi tai bija uznākuši Ziemeļvidzemes mežos.
Patīkami, ka dizaineri priekšējā panelī ir atstājuši trīs lielas pogas. Ar abām malējām var regulēt klimatkontroli. Ar vidējo tā vien gribas regulēt audiosistēmas skaļumu, taču patiesībā tā domāta braukšanas režīmu pāsrlēgšanai. Savukārt skaļumu regulē ar displeja kreisajā malā izvietotu virtuālu pogu. Taisnību sakot, nav diez ko ērti: no šofera vietas sanāk sniegties patālu, arī pareizajā vietā ar pirkstu nav nemaz tik viegli iebakstīt. Labi, ka mums ir iesēja skaļumu regulēt arī ar podziņām uz stūres - te gan viss ir vienkārši un saprotami.
Apdares materiāli ir kvalitatīvi: mākslīgā āda, kvalitatīva plastmasa un, cik nu var spriest, koka imitācija. Bet izskatās kopumā tīri tā neko. Pāris dizainiskas idejas gan šķiet paņemtas no "Mercedes" - bīdāmais pudeļu nodalījuma vāciņš un durvīs iebūvētais sēdekļu regulēšanas mehānisms. Toties uzslava par to, ka "Omoda" priekšā sēdošajiem piedāvā masāžas sēdekļus - "Mercedes" par tādiem noplēstu papildus dažus tūkstošus. Kopumā jāteic, ka sēdekļi ir ērti un braukšana komfortabla. Aizmugurē sēdošajiem vietas ir pārpārēm, arī bagāžnieks ir ļoti ietilpīgs. Te viss loģiski, jo "Omoda 9" tomēr ir itin liels automobilis.
150 km tikai ar elektrību vien
Izbraucot uz ceļa, uzreiz jūtam, ka "Omoda" ir ķīniešu automobiļiem raksturīgā mīkstā piekare. Uz nelīdzena ceļa tas ir pluss, jo mazāk jūt bedres. Bet uz līkumaina ceļa un ātrgaitas šosejas līganums var mazliet kaitināt un radīt nestabilitātes iespaidu, ko būtiski mazināt nespēj pat sporta režīms. Braukšanas režīmu te ir diezgan daudz, bez komforta, sporta un eko režīmiem arī bezceļu un smilšainu ceļu režīms. Pēdējo izmēģināt neradās iespēja, taču pa meža stigām "Omoda" iet stabili un nerodas iespaids, ka kaut kur varētu iesprūst - galu gala, šim auto ir pilnpiedziņa. Priekšrocība ir arī daudzās kameras, kas ļauj redzēt visus uz meža ceļa iespējamos šķēršļus, kā arī saprast, vai neesi piebraucis pārāk tuvu takas malā esošajam celmam. Vārdu sakot, sēņotājiem un ogotājiem derēs.
Kā jau teikts, "Omoda 9" ir ārējās uzlādes hibrīds, kas nozīmē, ka kādu gabalu šis auto var nobraukt arī tīri elektriskā režīmā. Es gan auto saņēmu ar patukšu bateriju, tādēļ varu tikai atstāstīt ražotāja teikto - elektriskajā režīmā auto varot nobraukt pat 150 kilometrus. Cienījami. Tas nozīmē, ka ikdienas braucienos "Omoda" var funkcionēt kā elektrauto, bet tālākās distancēs pārvērsties par hibrīdu, kas kombinētajā režīmā ļauj nobraukt vairāk nekā 1000 kilometrus. Turklāt uz šosejas ar šo auto jutīsies ļoti pārliecinoši, jo tā kopējā jauda ir 537 zirgspēki. Gabarītu un svara dēļ tas, protams, nav nekāds sporta auto, taču dinamika ir ļoti laba. Garākās distancēs gan jāņem vērā, ka superātrās uzlādes iespēju te nebūs, jo auto spēj paņemt pretī "tikai" apmēram 70 kW. Salīdzinājumā ar 150 vai pat 300 kW, ko spēj paņemt viens otrs tīrais elektromobilis, tas liekas maz, taču pret mājas uzlādē ierastajiem 11 kW ir vesels elektrības viesulis.
Bet cik tad šāds ripojošs brīnums maksā? It kā jau nav diez ko lēti - no 50 000 eiro uz augšu. Taču te jāņem vērā, ka Ķīnas auto parasti jau bāzes komplektācija ir diezgan bagātīga, bet Eiropā ražots šāda līmeņa un aprīkojuma automobilis noteikti būs par vairākiem tūkstošiem (varbūt pat desmit) dārgāks. Starp citu, patiesībā jau Eiropas tirgum domātie "Omoda" automobiļi top nevis Ķīnā, bet tepat Eiropā - Barselonas rūpnīcā, kas vēl nesen ražoja "Nissan". Jā, ķīnieši pamazām pārņem auto ražotnes Eiropā...
FAKTI
Omoda 9
Dzinējs: hibrīds
Piedziņa: pilnpiedziņa
Jauda / griezes moments: 537 zs / 650 Nm
Nobraukums elektriskajā režīmā ar vienu uzlādi: 150 km
Nobraukums kombinētajā režīmā: ap 1000 km
Cena: no 50 000 EUR