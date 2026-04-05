Vienkārši, ātri, gardi: idejas olu pildījumiem
Pildītās olas ir klasika ne tikai Lieldienās, bet arī citos svētkos, turklāt viegli un ātri pagatavojamas.
Tās vienlīdz labi garšo gan brokastīs, gan pirms nopietnākas maltītes pusdienās vai vakariņās. Galvenais, kas jāievēro – olām jābūt svaigām, un pildījums nedrīkst būt pārāk šķidrs.
4 personām
20 minūtes
Sastāvdaļas:
8 cieti vārītas olas
1 ēdk. skābā krējuma
2 tējk. pikantu sinepju
½ tējk. etiķa
šķipsniņa cukura
sāls
Pildījuma variācijas: kūpināta laša gabaliņi, ceptas bekona strēmelītes, kaltētu tomātu gabaliņi, rīvēti burkāni, kaviārs, bazilika, diļļu un citu zaļumu lapiņas, svaigi saberzti melnie pipari, malta kurkuma.
Gatavošana:
1.Nolobi olas un pārgriez gareniski uz pusēm. Uzmanīgi izņem dzeltenumu, liec to bļodā un ar dakšiņu sadrupini.
2.Pievieno sinepes, etiķi un krējumu. Pieber cukuru, piparus un sāli. Visu labi samaisi.
3.Masai pievieno piedevas pēc izvēles.
4.Pildījumu liec olu pusītēs, izrotā ar kaviāru, baziliku vai dillēm.
Ņem vērā!
- Lai pildītās olas labi izskatītos, čaumalu nolobi uzmanīgi un olu gareniski uz pusēm pārgriez precīzi, lai abas baltuma puses būtu vienādā biezumā.
- Ja gribas, lai pildījums būtu košā krāsā, to ietonē ar maltu kurkumu.
- Pildījuma būs vairāk, ja tajā ieputosi kādu labu krēmsieru.