Baltijas jūras krastā atveras gigantiska viesnīca, bet ir nianse
Nākamajā trešdienā Polijas Pobierovā durvis apmeklētājiem vērs lielākā viesnīca pie Baltijas jūras, ziņo "Bild". Tās platība ir 180 000 kvadrātmetru, tajā ir 1240 numuri un 13 stāvi.
Lai saprastu mērogu: Pobierovā dzīvo apmēram 1000 cilvēku, un līdz kūrorta salai Ūzedomai no šejienes ir tikai pusstundas brauciens.
Pieczvaigžņu viesnīca pieder tīklam "Gołębiewski". Numurus šeit jau var rezervēt – cenas sākas no 350 eiro par nakti. "Suite" numurs maksās līdz 900 eiro par nakti.
Tomēr ir kāda nianse: no 1240 numuriem šobrīd gatavi ir tikai 500. Katrs numurs ir aptuveni 50 kvadrātmetru plašs; daudzos ir balkons, bet skats uz jūru nav paredzēts visos numuros.
Saskaņā ar mārketinga nodaļas vadītājas Martas Maslovskas teikto, tikai pirmajās 24 stundās saņemts vairāk nekā 2000 rezervāciju.
Šo mega viesnīcu šovasar izbaudīt varēs ne visi. Bet tiem, kam paveiksies iegūt numuru, līdz saulainajai Baltijas jūras pludmalei būs jāpieveic tikai 150 metri.
Tieši priekšā viesnīcai atrodas baseins, kura garums ir 104 metri un platums 60 metri. Bet tas nav viss: viesus gaida ūdens parks, iekštelpu baseini, džakuzi, bērnu zona un sauna. Kā arī ūdens slidkalniņi un sāls ala.
Pašlaik nav zināms, vai visas šīs izklaides būs gatavas atklāšanai. Pēc "Bild" datiem, papildus viesnīca plāno aktīvu atpūtu piedzīvojumu mīļotājiem: kāpšanas sienas, kino zāli, boulingu, lielveikalu, volejbola laukumus, diskotēku un izklaides programmu bērniem. Mūzikas cienītāji varēs baudīt dzīvo klavierspēli foajē.
Mega viesnīcas ideja piederēja mirušajam uzņēmējam Tadeušam Golembevskim. Savu ceļu viņš sāka kā vafeļu cepējs, pēc tam 1972. gadā dibināja konditorejas fabriku "Tago", un vēlāk izveidoja viesnīcu impēriju.