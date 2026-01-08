Ziemas mēteļi un zābaciņi suņiem - modes lieta vai reāla nepieciešamība? Skaidro veterinārārste
Baidoties no aukstuma un sāls kaitīgās ietekmes, daudzi saimnieki saviem mīluļiem kājās velk ziemas mētelīšus, kā arī kurpītes jeb zābaciņus. Vai tas ir pareizi, stāsta Dr. Makarova veterinārās klīnikas vadītāja veterinārārste Katrīne Makarova.
Ziemas drēbes vajadzīgas suņiem bez vai ar ļoti mazu apmatojumu, kā tas ir Meksikas kailajam sunim vai levretes šķirnes sunim. Izņēmums ir tie mīluļi, kuri atgriezušies no siltajām zemēm, – lai viņiem būtu vieglāk aklimatizēties un noregulēt termoregulāciju, var uzvilkt mētelīti. Taču citiem mīluļiem ziemas drēbes ir vairāk modes lieta, nevis nepieciešamība, jo dzīvnieka apmatojums viņu pasargā no sala. Taču, ja suns jau ir pieradināts pie ziemas apģērba, bez tā viņam būs auksti. Tāpēc nedrīkst strauji mainīt šo paradumu – no ziemas mētelīša valkāšanas suns jāatradina pakāpeniski.
Baidoties no sāls un smilšu kaitīgās ietekmes, daudzi saimnieki saviem mīluļiem kājās velk ziemas kurpītes jeb zābaciņus. Speciāliste saka – tie patiešām ir nepieciešami, ja sunim ir kādas ķepu spilventiņu vai ādas patoloģijas, bet veseliem dzīvniekiem neradīsies problēmas vai alerģija no sāls un smilšu maisījuma. “Taču pēc jebkuras pastaigas ziemā ķepas ir jānomazgā. Var lietot dažādus aizsargkrēmus, kas nopērkami veterinārajās aptiekās,” māca Katrīne Makarova.