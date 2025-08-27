Dabas brīnums Botāniskajā dārzā: bišu saime, kas atgādina lāča ķepu
Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā sastopama bišu saime, kas izskatās kā lāča ķepa.
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs nesen sociālajos tīklos dalījās ar iespaidīgiem attēliem, kuros redzama neparasta bišu saime, kas spietojot apmetusies uz liepas. Šis veidojums no attāluma tiešām atgādina lāča ķepu, tomēr patiesībā tas ir cieši sasēdušas bites, kas veido kāres – dzeltenīgos veidojumus, kas ārēji līdzinās lāča nagiem.
“Spietošana ir dabisks bišu saimes dzīves cikla posms, kurā notiek bišu karalienes nomaiņa. Jaunā karaliene nespēj parūpēties par sevi, tāpēc viss viņas dzīves cikls ir atkarīgs no darba bišu rūpēm un gādības. Kad karaliene tiek nomainīta, daļa spieta sekos vecajai karalienei, aizlidojot, lai izveidotu jaunu mājvietu un rūpētos par viņu līdz viņas mūža beigām,” pausts ierakstā.
Šāda bišu aktivitāte ir redzama Botāniskajā dārzā, tieši pretī zālāju ekspozīcijai, kur apmeklētāji var ieraudzīt šo neparasto "lāča ķepu". Botāniskais dārzs vērš uzmanību, ka spietošanas laikā bites nav agresīvas, un apmeklētājiem nav jāuztraucas.