Jaungada naktī aktieri Maksimu Buselu piemeklējusi nelaime. "Deizija saindējās ar tvana gāzi!"
Aktieris Maksims Busels atklāj, ka Jaungada naktī piedzīvojis situāciju, kas varēja izvērsties traģiski - vīrietis iededza četras Adventes sveces, nomazgājās, pabrokastoja un devās satikt savus radiniekus. Tomēr par svecēm aizmirsa...
"No rīta, tik gaidītajā un pēdējā brīvdienā (no vienīgajām četrām brīvdienām decembrī), man, protams, gribējās svētku noskaņu: es iededzu savas 4 Adventes sveces, nomazgājos, pabrokastoju, līdz galam sapakoju dažas dāvanas, sagērbos un devos satikt radiniekus... un jā, muļķis – es aizmirsu nodzēst šīs četras sveces..." vietnē "Instagram" atklāj vīrietis.
"Manis nebija mājās tikai, šķiet, kādas sešas stundas. Pa šo laiku paspēja nodegt viss logs, žalūzijas, visa palodze un dažas lietas... Dzīvot tur tagad nav iespējams ne tikai tāpēc, ka caur logu nāk aukstums, bet arī tāpēc, ka pilnīgi viss dzīvoklis un visas lietas ir caurcaurēm piesūkušās ar dūmu un deguma smaku, kuru gandrīz nav iespējams izmazgāt!"
"Tāpēc visas šīs dienas nodarbojos ar to, lai glābtu kaut kādas lietas – katru dienu kaut ko tīru un mazgāju. Taču daudz kas jāizmet izgāztuvē... un viss dzīvoklis jāremontē... bet, ņemot vērā, ka no šodienas man sākas darbs bez apstājas, nesaprotu, kā visu paspēt, bet kaut kā vajag! Paldies, ka ir ģimene un draugi, kuri palīdz!!!!!!"
"Deizija – atkopjas... viņa bija pirmā doma, no kuras mani pārņēma drebuļi, kad uzzināju par ugunsgrēku un metos mājās. Jā, viņa saindējās ar tvana gāzi! Katru dienu vedu viņu uz procedūrām, tīrām plaušas, un viņa turpina atlabt! Bet galvenais – ar viņu viss būs kārtībā, teica veterinārārsti, vienkārši vajadzīgs laiks."
Aktieris izsaka vislielāko pateicību arī savam kaimiņam, kas sajuta dūmus un izsauca glābējus. Tāpat Busels saka paldies ugunsdzēsēju brigādei par operatīvo darbu. "Viss varēja beigties daudz sliktāk," norāda aktieris. Lai gan viņš atzīst, ka gads iesākās traki, viņš cenšas uz visu skatīties no pozitīvās puses. "Uzskatīsim to par labu zīmi: ar Jauno gadu atnākusi atiestatīšanās un jauna dzīve!"